Tekken 8'e Roger Jr. Geliyor: Baki Ortaklığıyla Yujiro da Yolda

Bandai Namco, Tekken 8'in Season 3 karakterlerinden Roger Jr.'ı EVO France'ta yayımladığı fragmanla tanıttı. Serinin boks yapan kangurusu kasım ortasında oyuna katılacak. Aynı fragman, daha önce duyurulan Baki the Grappler ortaklığını da ilk kez gösterdi.

Tekken 8 Roger Jr. Ne Zaman Geliyor?

Season 3 Character Pass sahipleri Roger Jr.'ı genel çıkıştan 5 gün önce oynayabilecek. Kaynaklar arasında bir günlük fark var. Push Square erken erişim için 12 Kasım 2026, genel çıkış için 17 Kasım 2026 tarihini veriyor; Gematsu'daki tarihler ise 11 ve 16 Kasım 2026. Bandai Namco Türkiye için bir saat paylaşmadı.

Fragmanda Roger Jr. akrobatik hareketler ve tepmelere dayanan bir dövüş stiliyle görünüyor. Bandai Namco, Season 3 Character Pass'i Şubat 2026'da dört karakter ve her karakter için 120 saat erken erişimle satışa sunmuştu. Bu sezonda daha önce Kunimitsu ve Bob oyuna gelmişti; iki karakter Steam Türkiye'de 12 Ekim 2026 itibarıyla tanesi 5,29 dolara satılıyor. Tekken 8'in kendisi ise Steam'de 15,83 dolar.

Baki the Grappler Ortaklığında Neler Var?

Fragman, daha önce duyurulan Baki the Grappler ortaklığına ilk bakışı da sundu. Popüler dövüş mangası ve animesinin en güçlü karakterlerinden Yujiro Hanma kışın Tekken 8'e katılacak. Bandai Namco, Yujiro hakkında daha fazla bilgiyi 17 Ocak 2027'deki Tekken World Tour Finals'ta paylaşacak.

Editörün Yorumu

Roger Jr., Tekken'in ciddi turnuva atmosferine her zaman biraz mizah katan karakterlerden biri ve dönüşü eski oyuncular için nostaljik bir sürpriz. Baki ortaklığı ise bence Tekken'e anime izleyicilerinden yeni oyuncu çekebilecek daha büyük hamle. Ancak Yujiro için kesin tarih yok ve ayrı bir ücretle mi geleceği belli değil. Season 3 Character Pass'iniz yoksa Roger Jr. için genel çıkışı beklemek, tek karakter için pass almaktan daha mantıklı olabilir.