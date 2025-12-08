Tekken Serisinde Bir Devir Kapanıyor: Ünlü İsim Sene Sonunda Ayrılacak

Bandai Namco Entertainment'taki otuz yıllık kariyerinin ardından Katsuhiro Harada, yıl sonunda ayrılacağını resmen duyurdu. Uzun zamandan sonra gelen bu ayrılık haberi, hem oyuncuları üzmüş iken hem de serinin geleceğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Tekken Serisinin Ünlü Yüzü, Ayrılık Haberiyle Oyuncuları Üzdü

1970 Osaka doğumlu olan Harada, kariyerine 1994 yılında Tekken serisi için danışman olarak başlamıştı. Tekken 3 (1997) ile ortak yönetmen statüsüne yükselmiş olup, Tekken 6 ile de artık markanın yüzü haline gelmişti. 2018 yılında eSpor statejisinin yönetmeni ve denetmeni haline gelmiş iken 2019 yılının Mayıs ayı itibarıyla da genel üretici ve şirketin Ace Combat, Dark Souls, Digimon, Dragon Ball, One Piece, Soulcalibur, Tales of ve Time Crisis dahil pek çok markasının lideri olmuştu. Bugün itibarıyla da Japon oyun devi çatısı altındaki son günlerini geçirdiğini resmen duyurdu.

I’d like to share that I’ll be leaving Bandai Namco at the end of 2025.

With the TEKKEN series reaching its 30th anniversary—an important milestone for a project I’ve devoted much of my life to—I felt this was the most fitting moment to bring one chapter to a close.



My roots lie… — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 8, 2025

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hayatının büyük bir kısmını adadığı Tekken markasının 30uncu yıldönümüne ulaşmasının kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyen Harada, geçmişte Japon atari salonlarındaki, küçük salonlardaki ve denizaşırı topluluk merkezlerindeki küçük yerel turnuvaları desteklediğini ve köklerinin buralara dayandığını da sözlerine ekliyor.

Tek başına atari salonu kabinlerini taşıdığı ve insanlardan Tekken serisini denemelerini istediği günleri dün gibi hatırlayan ünlü isim, oralarda oyuncular ile paylaştığı atmosferin ve yaptıkları sohbetlerin hem bir geliştirici ve hem de bir oyun yaratıcısı olarak kimliğinin temelini oluşturduğunu ve zamanın değişmesine rağmen bu deneyimlerin kimliğinin merkezinde kalmaya devam ettiğini de dile getirdi.

Ne var ki son yıllarda kişisel hayatında kaybettiği birkaç yakın dostunun ve profesyonel hayatında çok saygı duyduğu birçok kıdemli meslektaşından kiminin emekliliğine ve kiminin de vefatına tanık olan Katsuhiro Harada, bir yaratıcı olarak kendisine kalan zamanı düşünmesine neden olmuş.

Geride bıraktığımız dört ila beş yıl içerisinde sorumuluklarına ek olarak, dünya inşa etme çalışmalarını ve yürüttüğü hikayeleri yavaştan ekibe devrettiğini ve bugün yaptığı duyurunun da bunun bir sonucu olduğunu ifad eden Tekken serisinin yüzü, dünya çapındaki topluluklara ve aradan geçen otuz yıl boyunca kendisiyle yürüyen tüm meslektaşları dahil kendisini destekleyen herkese içten bir teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Şu anda Katsuhiro Harada için sırada ne var bilinmiyor, ama paylaşımında da belirttiği üzere ileride daha fazla bilgi paylaşacakmış.

Bu veda mesajının ardından bir paylaşımda bulunan Tekken geliştirme ekibi, bu ayrılığın Tekken 8 oyununun devam eden gelişimine veya çıkış sonrası yol haritasına herhangi bir etkisinin olmayacağını söyledi. Ancak şu bir gerçek ki, Katsuhiro Harada ayrılı ünlü marka için bir darbe olacak. Çünkü kullanıcıların seriyle ilgili sorularına özenli bir şekilde cevap veriyor, bilhassa serinin hayranları ile kurduğu bire bir ilişkiler ile oyuncuların gönlünde ayrı bir yere sahipti.