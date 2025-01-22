The Brutalist Filmi Ödülü Kaybedebilir: Yapay Zeka Tepki Toplattı

BAFTA 2025 Ödülleri'nin en büyük adaylarından biri olan The Brutalist, filmin kurgucusunun ortaya daha gerçekçi bir eser çıkarmak için üretken yapay zeka kullandığını açıklamasının ardından ödülü kazanma şansını elinden kaçırabilir.

Filmde yapay zekanın kullanılması özellikle izleyici kitlesinden büyük tepki topladı. Bazıları The Brutalist filminin ödül kazanmayı hak etmediğini düşünüyor.

The Brutalist Filminde Yapay Zeka Nasıl Kullanıldı?

RedShark News'e konuşan Dávid Jancsó, filmin diyaloglarının büyük bir kısmı Macarca olduğu için telaffuzları iyileştirmek için üretken yapay zekanın kullanıldığını belirtti.

Jancsó, "Ana dili Macarca olan birisiyim. Macarcanın telaffuzunu öğrenmenin en zor dillerden biri olduğunun farkındayım. Adrien'in Macar geçmişi olsa da bu o kadar basit değil. Bu son derece benzersiz bir dil" dedi.

Jancsó, yapay zekanın asıl kullanılma sebebinin ana dili Macarca olan kişilerin bile herhangi bir kusur fark edemeyeceği bir hâle getirmek olduğunu söyledi.

Respeecher adlı yapay zeka aracının oyuncuların konuşmalarını geliştirmek, seslerdeki belirli harflerin vurgusunu güçlendirmek için kullanıldığı ileri sürüldü. Jancsó daha doğal bir sonuç elde etmek için yapay zekayı kendi diyaloglarıyla bile beslediğini dile getirdi.

"Macarca diyalogların çoğuda benim konuşmamın bir parçası var. Performanslarını korumak konusunda çok dikkatli hareket ettik. Sadece harflerin yerini değiştirdik. Bunu ProTools'ta kendiniz de yapabilirsiniz ancak Macarca o kadar çok diyalog vardı ki süreci hızlandırmamız gerekiyordu. Aksi takdirde hâlâ post prodüksiyonda olurduk."

The Brutalist Filmi Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Yapay zekanın sadece diyalogları güçlendirerek daha hissiyatlı hâle getirilmesi için kullanılmasına rağmen izleyiciler filmi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

Eleştirilerin temelinde yapay zekanın bütün sihri bozduğu düşüncesi yer aldı. Görünüşe bakılırsa yapay zekanın kullanılmasının doğallığa zarar verdiği yönünde yaygın bir görüş var.

The Brutalist Filmi Fragmanı

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