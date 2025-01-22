Netflix Toplam Abone Sayısını ve Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı!

Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, toplam abone sayısını açıkladı. Bir süre önce tüm zamanların en popüler dizisi Squid Game'in yeni sezonunu yayınlayan şirket, abone sayısındaki rekor artışı paraya dönüştürmek için zam kararı aldı. İşte detaylar!

Netflix Abone Sayısını 300 Milyonun Üzerine Çıkardı: 2024’te Rekor Büyüme

Netflix, 2024’ün dördüncü çeyreğinde 18,91 milyon yeni abone kazanarak toplamda 301,63 milyon aboneye ulaştı. Bu rakam, şirketin tarihindeki en büyük çeyrek büyümesi olarak dikkat çekiyor. Şirket, dördüncü çeyrekte 10,2 milyar dolar gelir elde ederek yıllık bazda yüzde 15,9 büyüme kaydetti.

Bu para, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık bir artış anlamına geliyor.

Net Kar: 1,9 milyar dolar

2023’te Aynı Dönem: 938 milyon dolar

Netflix'in en çok abone kazandığı bölgeler ise şu şekilde:

Kuzey Amerika: 4,82 milyon

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 5 milyon

Latin Amerika: 4,15 milyon

Asya-Pasifik: 4,94 milyon

Netflix'in bu başarısı elbette ki tesadüf değil. Şirket uzun süre sonra Squid Game'in 2. sezonu ile karşımıza çıktı. Milyonlar tarafından beklenen dizi kısa sürede rekorları altüst ederek platforma büyük bir başarı kazandırdı. Üstelik 2025 beklentileri bunun çok daha ötesinde.

Netflix, 2025'te ortalama 43,5-44,5 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Şirketin bu hedef için güvendiği şey ise yine dizileri. 2025'te “Stranger Things” ve “Squid Game” final sezonlarının yanı sıra “Wednesday” 2. sezon da izleyiciyle buluşacak. Ancak bu başarı bazı olumsuz gelişmeleri de beraberinde getiriyor.

Netflix Bazı Ülkelerde Zam Yaptı

Netflix, yeni yatırımlara kaynak yaratmak amacıyla ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin gibi ülkelerde bazı abonelik planlarına zam yaptı. Örnek olarak:

ABD’de Standart Plan: Aylık 15,49 dolardan 17,99 dolara çıktı.

Türkiye’ye gelince, Netflix’in açıklamasında Türkiye’nin zam yapılan ülkeler arasında yer almadığı belirtildi. Ancak şirket, Temmuz ayında Türkiye’de abonelik ücretlerini yüzde 30 artırmıştı. Yine de her an zam yapılma ihtimali hala mevcut.

Güncel Türkiye Fiyatları:

Temel Plan: 149,99 TL

Standart Plan: 229,99 TL

Özel Plan: 299,99 TL

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