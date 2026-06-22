The Last of Us 2 Online Geliyor! Çıkış Tarihi Paylaşıldı (Video)

The Last of Us'ın geliştiricileri, bir süre boyunca çok oyunculu oyun üzerinde çalıştı. Ne var ki bu süreç beklendiği gibi gitmedi ve proje resmen iptal edildi. Oyuncular ise bunun üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Neyse ki bağımsız bir geliştirici, uzun zamandır ana geliştirici ekipten bağımsız olarak The Last of Us 2 için bir çok oyunculu mod üzerinde çalışıyordu.

Mart ayında bu projeyi sizinle paylaşmıştık. Ama o zaman bir çıkış tarihi bulunmuyordu. Projenin resmî YouTube hesabı üzerinden paylaşılan son video ile resmî olmayan yani geliştirici tarafından desteklenmeyen bu çok oyunculu modun ne zaman genel kullanıma açılacağı belli oldu.

The Last of Us 2 Online Ne Zaman Çıkacak?

The Last of Us 2'nin çok oyunculu versiyonunun geliştiricilerinden Speclizer'ın YouTube kanalı üzerinden yeni modun 25 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Bu videonun açıklamasında ayrıca modun Eylül 2026'da piyasaya sürüleceğinin bilgisine yer verildi. Bu da modu denemek için önümüzde sadece birkaç ay olduğu anlamına geliyor.

The Last of Us 2 Online Nasıl Bir Oynanış Sunacak?

The Last of Us Online, ekipman ve benzeri unsurlar açısından orijinal oyuna büyük ölçüde bağlı kalacak. Girişte harita seçebilecek ve çeşitli ayarlamaları yaptıktan sonra maç bulabileceksiniz. Online modun mekanikleri ana oyundaki gibi olacak. Son paylaşılan videoda da görülebileceği üzere optimizasyon konusuna bir hayli önem veriliyor. Alt ettiğiniz kişilerin karakteri kısa bir süre sonra kaldırılıyor.

Karakter sayısının sonradan artırılıp artırılmayacağı belli değil. Yani oyunda olmayan karakterler görecek miyiz? Bu sorunun henüz bir cevabı yok. Şimdilik sadece Abby ve Ellie gibi karakterler bulunuyor. Bu karakterlerin hareketleri de orijinal oyundaki gibi kalmaya devam ediyor. Onlardan çıkan sesler için de doğrudan kendi sesleri kullanılıyor.

The Last of Us 2'nin Online Modu Her Platformda Olacak mı?

The Last of Us 2 için geliştirilen çok oyunculu mod sadece PC oyuncuları tarafından oynanabilecek. Bilindiği üzere oyunlarının PC sürümleri, bize içerik yönünden değişiklik yapma imkânı tanınıyor. Fakat PlayStation'da böyle bir seçeneğimiz bulunmuyor. O yüzden bu çok oyunculu modu da sadece PC oyuncuları deneyebilecek. Yani her platformdan erişilemeyecek.

Editörün Yorumu

The Last of Us 2'nin çok oyunculu modunu uzun bir süredir takip ediyorum. Son oynanış videosunda ilk başta göze çarpan sorunların büyük bir kısmının giderildiğini fark ettim. Doğrusunu söylemek gerekirse geliştiricilerin bu kadar azimli şekilde proje üzerinde çalışmaya devam etmesi takdire şayan buluyorum. Her ne kadar bir süredir PC'de oyun oynamasam da Eylül ayında mutlaka deneyeceğim.