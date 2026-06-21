FPS ve RPG Sevenlerin Denemesi Gereken 8 Ücretsiz Oyun Yayınlandı

Steam, şüphesiz ki dünyanın en büyük oyun platformları arasında yer alıyor. Milyonlarca PC oyuncusunun ilk tercihlerinden biri olduğu için geliştiricilerin de oldukça dikkatini çekiyor. Üstelik sadece ücretli yapımlar değil, oynaması ücretsiz oyunlar açısından da geniş bir yelpaze sağlıyor. Hatta yakın zamanda bunların arasına çok sayıda önemli yapım daha katıldı. Tür bakımından ise korkudan birinci şahıs nişancıya kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Hellocracy

The Unrealtor

Gloria Victis: Medieval MMORPG

The Name I Wear

Zenless Zone Zero

Backrooms Lost Dimension

Atelier's Key

Fight or Flight

Steam'e yakın zamanda birbirinden etkileyici ücretsiz oyunlar eklendi. Bunların arasında Fight or Flight, Backrooms Lost Dimension, Gloria Victis: Medieval MMORPG, Hellocracy, The Unrealtor ve The Name I Wear gibi yapımlar yer alıyor. Tür bakımından çeşitlilik sunması sayesinde hemen hemen her oyuncu bunların arasında keyif alarak oynanabilecek bir yapım bulabilir.

Hellocracy Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Uwu Studio

Uwu Studio Yayıncı: Uwu Studio

Hellocracy'de hayatınızı kaybettikten sonra gözlerinizi bir ofiste açıyorsunuz fakat burası bildiğiniz ofislerden değil. Bir sonsuzluk söz konusu. Burada hem hayatta kalmaya hem ilerleyip kurtulmanın yolunu bulmaya çalışıyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanları hızlıca alt etmeniz gereken yapımda malzeme topluyorsunuz. Kaynaklarınız kısıtlı, sürekli risk almanız gerekiyor.

The Unrealtor Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Homestyle Interactive

Homestyle Interactive Yayıncı: USC Games

The Unrealtor, iki kişilik bir bulmaca oyunu. Siz ve arkadaşınız Maya ile Noah'ı kontrol ediyorsunuz. Normal bir ev turu gibi başlayan oyun kısa sürede içinden çıkılamaz bir labirente dönüşüyor. Labirent yapısı sürekli olarak değiştiği için evden kaçmak da inanılmaz zor bir hâl alıyor. Çıkış yolu sadece bulmacaları çözmekten geçiyor. O yüzden dikkatli ilerlemek şart.

Gloria Victis: Medieval MMORPG Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: gamigo US

gamigo US Yayıncı: gamigo US

Gloria Victis: Medieval MMORPG, Orta Çağ oyunları arasında konumlanıyor. MMORPG (Devasa çok oyunculu çevrim içi oyun) türündeki bu yapımda bir karakter oluşturup büyümeye çalışıyorsunuz. Savaşlara giriyor, toprağınızı genişletiyor ve kendi yolunuzu kendiniz çiziyorsunuz. Oyunda farklı milletler mevcut. Diğer oyunculara karşı mücadele ettiğiniz oyunda ekonomi de büyük önem taşıyor.

The Name I Wear Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: ISART DIGITAL

ISART DIGITAL Yayıncı: ISART DIGITAL

Bulmaca oyunları arasında yer alan The Name I Wear, birinci şahıs bakış açısı ile oynanıyor. Bir casus olarak size verilen görev kapsamında eve giriyor, ipuçlarını topluyor ve gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oyunun en ilginç yönlerinden biri, insanların ismini yazarak onların kimliğine bürünebilmeniz. İsim yazdıktan sonra o kişinin kimliğini alıp onun özelliklerini kullanarak ilerliyorsunuz. Çok kolay görünüyor olabilir ama sorun şu ki bir kaleminiz yok. Çevredeki eşyaları kullanarak isimleri farklı bir yolla yazmanız gerekiyor.

Zenless Zone Zero Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Cognosphere PTE. LTD.

Cognosphere PTE. LTD. Yayıncı: Cognosphere PTE. LTD.

Zenless Zone Zero, aksiyon odaklı rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Bir felakete karşı mücadele veriyorsunuz. Hayatta kalan son büyük şehir New Eridu'da Hollows adı verilen bu tehdide karşı savaşıyorsunuz. Tehlikeli boyutlara kapı açan bu tethditten geçerek insanları hayatta kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Backrooms Lost Dimension Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: SG STUDIOS

SG STUDIOS Yayıncı: SG STUDIOS

Backrooms: Lost Dimension, tek oyunculu bir hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Backrooms adı verilen ve sonu başı belli olmayan bir yerde çıkış yolunu bulma çabası veriyorsunuz. Etraf sürekli olarak değişiyor. Siz ise bulmacaları çözerek tehlikeli yaratıklardan kaçıyorsunuz. Oyun biraz ağır tempolu olduğu için gizemin çözülmesi biraz zaman alabiliyor.

Atelier's Key Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Spindlewood Studios

Spindlewood Studios Yayıncı: Spindlewood Studios

FPS oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap eden Atelier's Key, tuhaf bir dünyada geçiyor. İnsanların yerine kuklaların yaşadığı yapımda karşınıza her düşman The Carver adı verilen gizemli bir varlığın oluşturduğu düzenin bir parçası. Siz de tıpkı diğerleri gibi büyük ve sürekli büyüyen bir ağaçtan oluşmuş yeni kuklasınız. Zaman içinde bu dünyada bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyorsunuz ve bu sonsuzluk döngüsünü kırmak için düşmanlarla savaşmaya başlıyorsunuz.

Fight or Flight Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: Outer Planet Studios

Outer Planet Studios Yayıncı: Outer Planet Studios

Fight or Flight, çok oyunculu, birinci şahıs nişancı türünde oynanan bir yapım. Salgın sırasında görevlendirilmiş bir askersiniz. Yaratıkları alt ediyor, eşyalar topluyor, diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Oyunda farklı modlar mevcut. Bir modda giderek daralan çemberde herkes birbirine karşı savaşırken diğer modda süre bitmeden toplanan ganimeti çıkış noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz.

Editörün Yorumu

Steam'de yerini alan bu sekiz oyunun oldukça keyifli vakit geçirmeye yardımcı olacağı kaanatindeyim. Özellikle Atelier's Key, Backrooms Lost Dimension, Gloria Victis: Medieval MMORPG ve Hellocracy, en çok beğendiğim yapımlar arasında. Siz de eğer aksiyon, rol yapma ve bulmaca türlerini seviyorsanız söz konusu oyunları deneyebilirsiniz.