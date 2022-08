HBO'nun The Last of Us Dizisi Oyunlara Sadık Kalacak

Playstation'ın en sevilen oyunları arasında yer alan The Last of Us serisinin HBO tarafından dizisi çekiliyor. Dizinin oyuncularından Ellie karakterinde göreceğimiz Bella Ramsey, senaryonun oyun hikayesine sadık kalacağını açıkladı.

Oyuncu, SheKnows adlı siteye verdiği röportajda, "Bence insanlar uyarlamayı sevecekler. Elbette bu konuda endişelenenler olduğunu biliyorum. Hem bir izleyici hem de bir oyuncu olarak Last of Us'ın sizin için çok değerli olduğunu anlıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse insanların diziyi seveceğini düşünüyorum." dedi.

HBO'nun Last of Us Uyarlaması 2023'ün Başlarında Yayınlanacak

Dizinin diğer ana karakteri olan Joel rolündeki ünlü oyuncu Pedro Pascal'ın rol arkadaşı Bella Ramsey, dizinin oyun hikayesiyle aynı doğrultuda ilerleyeceğini açıklayarak serinin sevenlerini rahatlattı.

Yaptığı dizilerle tüm izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran HBO, oyun dünyasının en sarsıcı hikayelerinden biri olan The Last of Us serisini de başarıyla uyarlamak için kolları sıvadı. Halen çekimleri devam eden dizinin senaryo işlenişi hakkında pek bilgi bulunmuyor. Dizinin 2023 başlarında HBO Max dijital platformunda yayınlanması bekleniyor.