Threads'in Beklenen İki Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu

Meta'nın X (eski adıyla Twitter) rakibi metin tabanlı uygulaması Threads, yeni güncellemesiyle beğendiğiniz gönderileri görebilme özelliğini kullanıma sunuyor.

Şirket yeni özelliği geçen hafta Android beta sürümünde test etmeye başladı ve geride bıraktığımız hafta sonunda Meta bu özelliği tüm kullanıcılara sunmaya başladı.

Kullanıcılar beğendikleri gönderileri profil sayfasından erişilebilen Ayarlar > Beğenileriniz bölümünde bulabilirler.

Yeni 'Medya Kalitesi' ve 'Takipçi Sıralaması' Özellikleri de Kullanıma Sunuldu

Beğenilen gönderilere bakma özelliğinin yanı sıra Meta, Ayarlar > Hesap > Medya Kalitesi üzerinden erişilebilen ve daha yüksek kalitede resim ve video yüklemenize olanak tanıyan yeni bir medya yükleme kalitesi seçeneği sundu.

Ayrıca Threads artık kullanıcıların takipçi listelerini 'Önce en son' ve 'Önce en eski' kriterlerine göre sıralamalarına izin veriyor.

Bunlar uygulama için küçük ve güzel güncellemeler olsa da Mark Zuckerberg geçen hafta gönderi arama ve web sürümü gibi en çok talep edilen bazı özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde geleceğini belirtmişti.

Peki siz Threads'in gelen yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.