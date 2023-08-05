Meta, Threads İçin Kolları Sıvadı: Web Sürümü, Gelişmiş Arama ve Dahası Yolda!

Meta'nın yeni mikroblog sosyal ağı Threads'in resmî lansmanının üzerinden bir ay geçti. O zamandan bu yana platform, yeni özelliklerin barındığı çok sayıda güncelleme aldı.

Bugün gelen yeni bir gelişmeye göre popülaritesini büyük ölçüde yitiren platform, bir web sürümüne ve gelişmiş aramaya kavuşacak.

Threads'in Web Sürümü ve Gelişmiş Arama Özelliği Yakında Geliyor

Bu yeni gelişme, Meta'nın kurucu ortağı Mark Zuckerberg'den geldi ve Zuckerberg "önümüzdeki birkaç hafta içinde" Threads'e hem bir web versiyonu hem de gelişmiş arama özelliği geleceğini doğruladı. Şu anda Threads'e erişmenin tek yolu mobil uygulamasından geçiyor.

Geçtiğimiz hafta Instagram başkanı Adam Mosseri, Threads'in arkasındaki ekibin, platformun web versiyonu üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

Threads ayrıca gelişmiş bir arama özelliğinden de yoksundu. Kullanıcıların şu anda arayabilecekleri tek şey diğer hesaplar ve uygulamada belirli gönderileri veya kelimeleri aramanın bir yolu yok. Bu eksik özellik de yeni güncellemeyle giderilecek.

Hâlihazırda kullanıcı kaybını çözmeye çalışan platform hakkında peki siz ne düşünüyorsunuz? Threads'i aktif olarak kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.