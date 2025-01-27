Meta, Threads'ten de Para Kazanmanın Bir Yolunu Buldu

Meta şu anda dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarına sahip. Hem bu platformlardan hem teknolojik ürünlerden zaten dudak uçuklatan miktarda para kazanıyor.

Geçmişten bugüne para kazandıracak her projeyi önceden fark edip harekete geçen şirket, Instagram'ın bir uzantısı olarak piyasaya sürülen Threads platformunu da değerlendirmek istiyor.

Platform yaklaşık bir buçuk yıldır hizmet veriyor ancak Meta'nın Instagram ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarından önemli bir farkı vardı. Diğer platformlar gibi reklamlarla kaplanmış hâlde değildi.

Projenin arkasında Meta olunca reklamsız bir platform düşünülemezdi. Öyle ki Meta, Threads'te reklam göstermeye başlıyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından aktarılan bilgilere göre reklamlar başlangıçta küçük bir kullanıcı grubuna gösterilecek.

Threads Reklamları Test Etmeye Başlıyor

Reklamlar, kullanıcıların akışlarındaki gönderilerin arasında görünecek. İlk başta Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki kullanıcıların küçük bir kısmı reklamlara maruz kalacak. Mosseri'ye göre Meta, bu iki ülkede bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az marka ile başlamayı planlıyor.

Reklamların tıpkı normal Threads gönderileri gibi alakalı olacağı belirtildi. İlk reklam testleri sınırlı markaları içerse de Meta ileride hizmetini daha çok reklamverene açacaktır. Şirket, reklam konusunda biraz yavaş ve dikkatli hareket etmek istiyor ama bu geçiş sanıldığından daha kısa süre içinde tamamlanabilir.

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