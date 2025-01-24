Yeniden Yükselişe Geçen Threads Fark Yaratacak Özellikler Duyurdu

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan Threads, iki farklı özelliği uygulamaya dahil etti. Bu özellikler özellikle gönderi paylaşırken ve başkasının gönderisini alıntılarken oldukça kullanışlı olacak.

Threads Yeni Özellikleri ile Benzersiz Deneyim Sunuyor

Meta, kısa sürede X'in (eski adıyla Twitter) en önemli rakiplerinden biri hâline gelen Threads uygulaması için yeni özellikler duyurdu. Kullanıcılar gönderi zamanlama özelliği sayesinde paylaşımları istedikleri saate ve tarihe göre planlayabilecek.

Gönderi paylaşma ekranında yer alan üç nokta simgesinden bu özelliğe erişilebilecek. Kullanıcıların üç nokta simgesinin ardından zamanlama seçeneğini seçmesi gerekiyor. Bu adımın ardından tarih ve saatin belirlenmesi ve tekrar zamanlama butonuna basılması yeterli olacak.

Zamanlanan gönderiler taslaklar klasörünüzde yer alacak ve bu paylaşımlar yayınlanmadan önce düzenlenebilecek veya silinebilecek. Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise gönderi alıntılama deneyimini üst seviyeye çıkaracak.

Threads kullanıcıları başka bir kişinin gönderisini alıntılarken çizim yapabilecek. Böylece kullanıcılar gönderideki önemli yerlerin altını çizebilecek veya bazı bölümleri işaretleyebilecek. Bir gönderi üzerinde çizim yapıldığında gönderi sahibine bildirim gidecek.

Gönderi sahibi paylaşımların üzerinde çizim yapılmasını istemiyorsa "kimler yanıtlayabilir ve alıntı yapabilir" ayarını kullanabilecek.

Threads'in yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.