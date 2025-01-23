Togg'un Yeni Otomobili T10F İçin Tarih Verildi! Yakında Yollarda Olacak

Togg, 2023 yılı içerisinde T10X modelini satışa sunulmuştu. SUV tipi elektrikli otomobilin büyük bir ilgiyle karşılaşmasının ardından Sedan tipi otomobil duyurulmuştu. Uzun süredir merak içinde beklenen Togg T10F için tarih verildi. Peki, yeni yerli otomobil Togg T10F ne zaman çıkacak?

Togg T10F Ne Zaman Çıkacak?

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un üretiminin artmasına paralel olarak Avrupa pazarına satışların başlayacağını söyledi. Avrupa'dan yoğun bir talep olduğunu belirten Tosyalı, merakla beklenen T10F'e dair önemli bilgiler paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre T10F 2025 yılının ortasında piyasaya sürülecek. Ön talep başvurularının ise nisan veya mayıs ayından itibaren başlaması bekleniyor. Tosyalı tarafından konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız. Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız".

Yeni otomobilin RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı donanım ile geleceği söyleniyor. 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan çift motorlu AWD (dört çeker) sürümü 530 kilometreye kadar menzil sunabilir.

Togg T10F modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Fastback olarak tasarlanan yeni otomobil ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.