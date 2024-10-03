Togg T10F İlk Kez Teknofest 2024'te Sergilendi: Etkileyici Görünüyor!

Togg, geçtiğimiz yıl içerisinde T10X modelini satışa sunulmuştu. SUV tipi elektrikli otomobilin büyük bir ilgiyle karşılaşmasının ardından Sedan tipi otomobil duyurulmuştu. Uzun süredir merak içerisinde beklenen Togg T10F Teknofest 2024 etkinliğinde sergilendi.

Togg T10F, Tasarımı ile Kendisine Hayran Bırakıyor

Adana'da düzenlenen Teknofest 2024 etkinliğinde yerli otomobil Togg T10F de yer aldı. T10F tıpkı T10X gibi büyük bir ilgi gördü. Vatandaşlar, piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni elektrikli otomobile yakından göz atma fırsatı buldu.

Yeni otomobil, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı donanım ile gelecek. Paylaşılan bilgilere göre 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan çift motorlu AWD (dört çeker) sürümü 530 kilometreye kadar menzil sunacak.

2024 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen CES 2024 fuarında ilk kez gösterilen T10F'nin test görüntüleri geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

Togg T10F Ne Zaman Çıkacak?

Merak içerisinde beklenen Togg T10F modelinin 2025 yılında satışa sunulması bekleniyor.

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