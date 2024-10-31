Togg T10X'e Yeni Özellikler Geliyor: Adaptif Hız Sabitleyici ve Dahası!

Elektrikli otomobil üreticisi Togg, T10X modeli için heyecan verici özellikler sunmaya hazırlanıyor. 1.5 güncellemesi ile birlikte yerli arabaya birçok özellik eklenecek. Bu yenilikler, sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Togg T10X'e Hangi Özellikler Eklenecek?

1.5 güncellemesi ile beraber T10X modelinin V1 ve V2 sürümleri için trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme özellikleri sunulacak.

V2 versiyonuna söz konusu özelliklerin yanı sıra dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı işlevleri de standart ve ücretsiz olarak dahil edilecek. Tüm T10X’lerin güncellenmesinin 7-10 ay arasında tamamlanması öngörülüyor.

Togg'un resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "1 Eylül 2024 tarihinden önce teslimatı yapılan T10X'ler için 1.5 yazılım güncellemesi ve ADAS (ileri sürüş destek sistemleri) özelliklerinin yüklemesine dair takvimi aşağıda kullanıcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

1 Eylül 2024 tarihinden önce teslimatı yapılan T10X'ler için 1.5 yazılım güncellemesi ve ADAS (ileri sürüş destek sistemleri) özelliklerinin yüklemesine dair takvimi aşağıda kullanıcılarımızın bilgisine sunarız.



🔔 Kullanıcılarımız, 4 Kasım tarihinden itibaren Trumore’dan… — Togg (@Togg2022) October 30, 2024

Açıklamada ayrıca "Kullanıcılarımız, 4 Kasım tarihinden itibaren Trumore’dan gönderilecek bildirimi takiben Togg Care tarafından aranarak randevuları oluşturulacaktır" sözleri kullanıldı ve şu şekilde devam edildi:

"2 Aralık tarihinden itibaren ise 1.5 yazılım güncellemesi OTA üzerinden cihazlara gönderilmeye başlanacak ve ADAS özelliklerinin devreye alınması için temas noktalarımıza yönlendirmeleri yapılacaktır. Temas noktalarında yapılacak işlemler, GSR-2 regülasyonu öncesinde ve sonrasında teslim edilmiş cihazlar arasında donanımsal bir fark olmaması hassasiyetiyle ve uzman ekiplerce yapılacak kalibrasyon gerekliliği nedeniyle planlanmıştır. Kullanıcı davetleri sıralaması; Trumore mobil uygulaması içerisinde 'akıllı cihazım' kaydının olması, coğrafi bölge, teslimat sıralaması ve T10X güncellik seviyelerine göre planlanacaktır."

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