Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Cities: Skylines 2 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Tom Clancy's Rainbow Six Siege ve Cities: Skylines 2'yi henüz oynamamış oyuncular için harika bir fırsat sunuldu. Steam'de toplam değerleri 1.600 TL (45,98 dolar) olan iki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Rainbow Six Siege ve Cities: Skylines 2'yi Ücretsiz Oynama Fırsatı

Tom Clancy's Rainbow Six Siege için başlatılan kampanya 6 gün sonra (12 Aralık), Cities: Skylines 2 için başlatılan kampanya ise 3 gün sonra (9 Aralık) sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar söz konusu yapımları bedava oynayabilirsiniz. Bunun için Steam'den oyunun sayfalarını görüntülemeniz ve "Oyunu Oyna" butonuna basmanız yeterlidir.

Bu oyunları kampanya bittikten sonra oynamaya devam etmek isteyen oyuncular için de kaçırılmayacak bir fırsat mevcut. %60 oranında indirime giren Rainbow Six Siege 15,99 dolardan 6,39 dolara düştü.

%20 oranında indirime giren Cities: Skylines 2 ise 29,99 dolardan 23,99 dolara düştü. İndirim kampanyası 12 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Nasıl Bir Oyun?

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Tom Clancy's Rainbow Six Siege 2015 yılının aralık ayında çıktı ancak günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Çevrim içi tabanlı FPS oyununda iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz.

Çeşitli haritaların ve modların yer aldığı oyunda çok sayıda operatör olarak adlandırılan karakterler bulunuyor. Her operatör bazı özelliklere sahip.

Cities: Skylines 2 Nasıl Bir Oyun?

Colossal Order tarafından geliştirilen Cities: Skylines 2, şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yaratıcılığın ve stratejinin oldukça önemli olduğu oyunda hayalimizdeki şehri kurup yönetmeye çalışıyoruz.

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