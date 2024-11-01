Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı
Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Fenerbahçe Maç Linki
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Turgut Doman yapacak.
"Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- VIP PLATİNUM B BLOK: 5.000 TL
- VIP PLATİNUM A-C BLOK: 4.500 TL
- VIP GOLD: 3.750 TL
- VIP SILVER: 3.000 TL
- BATI: 1.250 TL
- DOĞU: 900 TL
- FIRTINA: 800 TL
- KALE ARKASI: 400 TL
TOD TV Nedir? Süper Lig Maçları Nasıl İzlenir?
TOD TV nedir sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte 2024 yılına ait TOD TV üyelik ücretleri ve daha birçok detay!
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Uğurcan Çakır
- John Lundstram
- Batista Mendy
- Edin Visca
- Enis Bardhi
- Ozan Tufan
- Simon Banza
- Eren Elmalı
- Okay Yokuşlu
- Denis Drăguș
- Pedro Malheiro
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Dominik Livakovic
- Mert Müldür
- Alexander Dijku
- Çağlar Söyüncü
- Bright Osayi-Samuel
- Sofyan Amrabat
- Fred
- Sebastian Szymanski
- Dusan Tadic
- Youssed En-Nesyri
- Allan Saint-Maximin
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.