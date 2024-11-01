Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Trabzonspor - Fenerbahçe Maç Linki

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı, 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Merakla beklenen mücadele TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. 1. yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, 2. yardımcı hakem görevini ise Candaş Elbil üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Turgut Doman yapacak.

"Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir" diye soruyor, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

VIP PLATİNUM B BLOK: 5.000 TL

5.000 TL VIP PLATİNUM A-C BLOK: 4.500 TL

4.500 TL VIP GOLD: 3.750 TL

3.750 TL VIP SILVER: 3.000 TL

3.000 TL BATI: 1.250 TL

1.250 TL DOĞU: 900 TL

900 TL FIRTINA: 800 TL

800 TL KALE ARKASI: 400 TL

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

John Lundstram

Batista Mendy

Edin Visca

Enis Bardhi

Ozan Tufan

Simon Banza

Eren Elmalı

Okay Yokuşlu

Denis Drăguș

Pedro Malheiro

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Dominik Livakovic

Mert Müldür

Alexander Dijku

Çağlar Söyüncü

Bright Osayi-Samuel

Sofyan Amrabat

Fred

Sebastian Szymanski

Dusan Tadic

Youssed En-Nesyri

Allan Saint-Maximin

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.