Trafikteki Araçların Ortalama Yaşı Açıklandı! Yaşlı Araçlar Yollarda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte trafikteki araçların ortalama yaşı belli oldu. Alım gücündeki yaşanan düşüş trafikte daha yaşlı araçların tercih edilmesine yol açtı.

Trafikteki Araçların Ortalama Yaşı Arttı

Ekonomim'deki habere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araçların ortalama yaşı 14,3 olarak hesaplandı. Son 7 yıl içerisinde arabalarda ortalama yaş 1,8 puan artışla 14,2’ye çıktı. En yüksek artışın 5,8 puanla 11-15 yaş arasında olduğu sonucuna varıldı.

6-10 yaş arası 3 puan artışla yüzde 20,3’e, 21 yaş ve üzeri arabaların oranı da 2,8 puan artışla 25,6’ya yükseldi. 0-5 yaş arası otomobillerin oranında 9,8 puan seviyesinde düşüş yaşandı. 2017 yılında her 100 arabadan 34'ü 0-5 arası yaş arası kategorisindeyken bu sayı geçtiğimiz yıl 24,5'e geriledi.

Ortalama yaş otobüslerde 16,2, minibüslerde 16,2, kamyonlarda 18,1, kamyonetlerde 13,9, motosikleterde 10,2 traktörlerde 24,5, özel amaçlı taşıtlarda ise 15,3 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt "Türkiye’nin artık yeni teknolojileri tanımlayan, vatandaşlarımızın mobiliteye ulaşımını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı yeni bir vergi sistemine ihtiyacı var" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Her zaman ifade ettiğimiz gibi Türkiye’nin büyük bir otomotiv sektörü potansiyeli var ve mobilite herkes için bir ihtiyaç. Bununla birlikte şu anda ülkemizin çok yaşlı bir araç parkı var ve bunun gençleşmesi çok büyük önem taşıyor. Bu araç parkının gençleşmesi, yeni araç satışından ziyade trafik güvenliği, çevre ve ekonomik katkı açısından büyük önem taşıyor."

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