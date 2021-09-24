Turkovac Faz-3 Sonuçları Açıklandı: Yan Etki Görüldü mü?

Turkovac Faz-3 sonuçları paylaşıldı. Geçtiğimiz birkaç ay önce duyurulan ve hızla faz çalışmalarına başlanan inaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni sonuçları ortaya çıktı. 1500 gönüllüye uygulanan aşının büyük bir etki yaratmadığı ifade edildi.

İnaktif COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın klinik çalışmaları ülke genelinde hızla devam ediyor. İstanbul, Ankara ve Kayseri’de yürütülen yerli aşı TURKOVAC faz-3 testlerinin sonucu belli oldu. Türkiye'de yaklaşık bin 500 gönüllüye uygulanan Turkovac, 3. fazında herhangi bir yan etki göstermemesiyle merak uyandırdı.

Turkovac faz-3 sonuçları 1500 kişide test edildi

3. faz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte acil kullanım onayına müracaat edilmesi planlanıyorken, yerli aşının önümüzdeki aylarda seri üretime dahil edilmesi mümkün. Seri üretim sürecinin başlamasıyla birlikte hem yurt içine hem de yurt dışına Turkovac dağıtımı yapılabilir.

Kayseri Şehir Hastanesi´nde Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker tarafından yapılan açıklamaya göre yerli aşı, hiçbir hastada büyük bir yan etki yaratmadı. Bu konuda halihazırda ülkemizde uygulanmaktan olan BioNTech aşısına göre daha avantajlı olan TURKOVAC aşısı herkese uygulanabilir.

Dr. Ayşin Kılınç Toker'in verdiği demeçte şu ifadeler öne çıktı:

"Merkezler İstanbul, Ankara ve Kayseri’de mevcut. Şu an için beş merkez olarak Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastahanesi’nde devam ediyoruz. Gönüllülerimize 28 gün arayla iki doz uyguluyoruz. İkinci dozlarını uygulamaya başladığımız gönüllülerimizde mevcut şu ana kadar ilk ve ikinci dozda herhangi bir ciddi yan etki ile karşılaşmadık. Sadece aşı olan yerinde olan ufak bir ağrı ya da kızarıklık söz konusu olabilir. Ama herhangi bir hayatı tehdit eden tıbbi tedavi gerektirecek bir yan etki ile karşılaşmadık. Ben buradan vatandaşlarımıza bir an evvel Sağlık Bakanlığının önerdiği takvim çerçevesinde aşılarını mutlaka olmalarını tavsiye ediyorum."

Yerli aşı TURKOVAC'ı yaptıran gönüllü isimlerden biri olan Yasin Akpınar, "Birinci doz aşıda hiçbir yan etkisini görmedim. O yüzden ikinci doz aşımı da oldum. Bütün halkıma sesleniyorum. Rahatlıkla TURKOVAC aşısını olabilirler." ifadelerini kullandı.

Aşının isminin geldiği TURKO, direkt olarak Türk kelimesinin değiştirilmiş hali olarak ön plana çıkıyor. VAC ifadesi ise İngilizce "vaccine" yani aşı kelimesinin kısaltılmış halini ifade ediyor. Kısaca aşının ismi, Türk ve Aşı kelimelerinin bir araya getirmesinden oluşuyor.