16 GB VRAM'li Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Ekran Kartı Pazarını Sallamaya Geliyor

Nvidia, yeni nesil ekran kartlarıyla oyun dünyasını sallamaya hazırlanıyor. İşte NVIDIA RTX 5070 Ti muhtemel özellikleri!

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Kopite7kimi, RTX 5070 Ti ve RTX 5070’in teknik detaylarını ortaya çıkardı. Görünen o ki GPU pazarında büyük rekabet yaşanması an meselesi. İşte RTX 5070 Ti özellikleri:

NVIDIA RTX 5070 Ti Özellikleri

RTX 5070 Ti, önceki nesile kıyasla büyük bir VRAM yükseltmesi alıyor. 16 GB GDDR7 VRAM (256-bit veri yolu) ile görücüye çıkacak modelde 8.960 CUDA çekirdeği ve 300 Watt TGP bulunmakta.

Performans karşılaştırması yapmamız gerekirse RTX 4080 seviyelerinde, hatta bazı durumlarda daha da üstte konumlanabilir. 1080p ve 1440p çözünürlüklerde mükemmel bir deneyim sunuyor ve ağır yüklü işlerde bile etkileyici bir performans sunabiliyor.

RTX 5070 Ti modeline kıyasla RTX 5070 biraz daha mütevazı kalıyor. 12 GB GDDR7 VRAM ile gelen kartta 6.144 CUDA çekirdeği ve 250 Watt TGP bulunuyor. 

Bu kart daha çok 1080p çözünürlükteki oyunlara özel olarak tasarlanmış. Yüksek VRAM talep eden modern oyunlarda performans düşüşleri olabilir ancak genel anlamda performansı; rakipleri Intel Arc B580 ve AMD Radeon RX 9060 karşısında açık ara öne geçmesini sağlıyor.

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