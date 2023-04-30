Twitter'a Yeni Para Kazanma Yöntemi Ekleniyor

Twitter, kullanıcıları ve reklamverenleri elinde tutmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Elon Musk'ın radikal Twitter Blue kararlarının ardından birçok basın-yayın kuruluşu, Twitter'dan ayrıldıktan sonra kaybedilenleri geri kazanmak için çalışmalar başladı. Artık yayımcılar makaleleri ücretli olarak satabilecek.

Twitter Hatasından Geri Dönmeye Çalışıyor

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.… — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023

Twitter Blue aboneliği ve doğrulama anlamına gelen "mavi tik" sembolünün kurum ve kuruluşlara yüksek bir ücret karşılığında sunulmasının ardından başta NPR olmak üzere birçok medya şirketi Twitter'dan ayrılmıştı.

Özellikle basın-yayın kuruluşlarından aldığı tepki sonrasında Twitter geri adım atmış gibi duruyor. Yakın zamanda kullanıcı aboneliği kapsamında aktif edilen özel Tweet ve makale paylaşabilme özelliği geliştirilecek. Buna göre basın ve yayın kuruluşları, diledikleri takdirde makale başına ücretlendirme yapabilecek.

Belirli bir makaleyi okumak isteyen kullanıcılar, Twitter hesaplarına "Süper Takip" desteği sunmak yerine belirli bir makale için tek seferlik ödeme yapabilecek. Elon Musk tarafından açıklanan özelliğin medya şirketlerini teşvik edeceği düşünülüyor.

Twitter, içerik oluşturuculardan Süper Takip kapsamında gelen gelirden 1 yıl boyunca kesinti yapmayacak. Bir yıllık sürenin sonunda ise Twitter kendisi için %10 kesinti yapacak.