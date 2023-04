Twitter'a Yeni Para Kazanma Yöntemi Ekleniyor

Twitter, kullanıcıları ve reklamverenleri elinde tutmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Elon Musk'ın radikal Twitter Blue kararlarının ardından birçok basın-yayın kuruluşu, Twitter'dan ayrıldıktan sonra kaybedilenleri geri kazanmak için çalışmalar başladı. Artık yayımcılar makaleleri ücretli olarak satabilecek.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…