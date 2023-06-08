Uber, Araç Paylaşım Hizmetini Kuzey Amerika'ya Taşıyor

Uber, Perşembe günü Londra'daki Go-Get ürün etkinliğinde yaptığı açıklamada, Toronto ve Boston'dan başlayarak Kuzey Amerika'ya araç paylaşımını getirmeyi planladığını söyledi.

Yolcu çağırma ve teslimat uygulaması Uber, yerel başlangıç ​​şirketi Car Next Door'u satın aldıktan sonra geçen yıl Avustralya'da bir araba paylaşım hizmeti başlattı. Uygulama kullanıcılarının araçlarını kiralamasına olanak tanıyan hizmet, o zamandan beri Uber Carshare olarak yeniden adlandırıldı.

Uber Carshare şehirlerinde bulunan müşteriler, saatlik veya günlük olarak kiralanabilecek araçlara göz atmak ve rezervasyon yapmak için uygulamayı kullanabilir. Müşteriler, kiraladıkları aracı teslim aldıkları yere bırakmalıdır. Uber, fiyatlandırma önereceğini söyledi ancak, mal sahipleri nihai fiyatı ve müsaitlik durumunu belirleme yetkisine sahip olacağını da belirtti.

Uber Sürdürülebilirlik Anlayışıyla Yeni Bir Uygulamaya Geçti

Uber, bunu bir sürdürülebilirlik hareketi ve etkinlik sırasında defalarca bahsedilen hedefler olan emisyonları azaltma çabasının bir parçası olarak ifade etti. Bu yılın başlarındaki bir başka Got-Get etkinliğinde Uber, daha 13 yaşındaki gençlerden ve ailelerden yeni bir müşteri grubunu çekmeyi amaçlayan bir dizi yeni ürün ve özelliği tanıttı.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi yaptığı açıklamada, "Emisyonları azaltmak, neslimizin belirleyici sorunu ve her gün, yediğimiz yiyeceklerden seçtiğimiz ulaşıma kadar gezegeni etkileyen düzinelerce seçim yapıyoruz. Kişisel değerlerimiz bu kararları yönlendirirken, kolaylık da yönlendiriyor, bu nedenle Uber, her seferinde bir yolculuk ve teslimatla milyonların daha çevreci seçimler yapmasını kolaylaştırıyor. Bugün duyurduğumuz küçük değişiklikler büyük bir şeye dönüşüyor: sıfır emisyon hedeflerimize birlikte ulaşmak için küresel platformumuzda sürdürülebilirliği temel kullanıcı deneyimine dahil etmek.” dedi.

Uber, araba paylaşım hizmetinin bundan sonra nerede başlayacağını paylaşmadı ancak şirket, seyahat için araba gerektirebilecek bir dizi çevre bölgeye sahip yüksek yoğunluklu şehirlere öncelik vereceğini bildirdi.