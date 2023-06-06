Yargıtay'ın Uber Kararı Belli Oldu: Uber, Türkiye'den Çekiliyor mu?

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası tarafından açılan "haksız rekabet" davalarında, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğuna karar veren İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını onamıştı. Bu kararla birlikte Türkiye'de Uber'in faaliyetleri durdurulmuştu.

Kararda, Uber'in hizmetlerinin taksicilerle haksız rekabet oluşturduğu ve bu nedenle Uber'in Türkiye'den men edilmesi gerektiği belirtilmişti.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Ekim 2019'da Uber'e erişimin engellenmesi ve Türkiye'den men edilmesi talebini kabul etmesinin ardından Uber'in faaliyetleri Türkiye'de durdurulmuştu.

Yargıtay, Uber'e Yönelik Kararı Onadı

Uber yetkilileri ve avukatları karara yönelik itirazlarını yapmış olsa da Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını onayarak Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

Bu kararın ardından Uber'in mevcut faaliyetlerinin nasıl etkileneceği şimdilik belirsiz ancak ilerleyen günlerde yeni gelişmeler göreceğimiz aşikâr.