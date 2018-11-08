Ücretsiz PES 2019 Fırsatını Kaçırmayın!

Microsoft, oyun mağazasında 152 TL’ye satılan PES 2019’u sınırlı bir süre için ücretsiz yaptı!

ABD’li teknoloji devi, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi PES 2019’u Xbox Live Gold üyeleri için ücretsiz yaptı. Microsoft ayrıca, Xbox Live Gold üyeliği olmayanlara da bir el uzatarak, kullanıcıların PES 2019'u hafta sonu boyunca ücretsiz olarak çevrimiçi oynabileceklerini müjdeledi.

"Ücretsiz Oyun Günleri" promosyonunun bir parçası olarak bugün itibarıyla ücretsiz hale gelen PES 2019, kampanyadan önce Microsoft Store’da 152 TL’lik bir fiyat etiketine sahipti; ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira Microsoft’un bu özel etkinliği 11 Kasım’da sona erecek.

PES 2019’u ücretsiz olarak konsolunuza indirmek için yapmanız gereken tek şey ise oyunun mağaza sayfasına giderek indirme düğmesine tıklamak. Ayrıca oyunu ömür boyu ücretsiz oynamanız için bir kere indirmeniz yeterli olacak.

Son dönemde FIFA serisi ile rakabet etmekte zorlanan PES, serinin yeni oyunu ile bu makası kapatmak istiyor. Nitekim ünlü futbolcu David Beckham ile yapılan özel anlaşma, myClub üzerindeki değişiklikler ya da oyun motorundaki iyileştirmeler bu amaca hizmet ediyor.

Konami her ne kadar PES 2019 için umutlu olduğunu söylese de, FIFA ile rekabet gücünü artırmak için çok daha fazla çaba sarf etmeli.

PES 2019’u ücretsiz indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.