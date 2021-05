Ubisoft Tom Clancy’s The Division evrenini genişletmeye gidiyor. Öyle ki, oynaması ücretsiz The Division: Heartland duyuruldu. Ayrıca bir de mobil oyun geliyor. Her iki oyunun detayları haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere ilk The Division 2016, devam niteliğindek, The Division 2 ise 2019 yılında satışa sunulmuştu. Yakın bir gelecekte geçen ilk oyunda, New York şehrinde patlak veren bulaşıcı salgın sonrasında SHD’ye (Stratejik Vatan Bölüğü) bağlı özel ajan rolüne bürünüyor ve grubun Manhattan şehrindeki operasyonlarını yeniden icra etmesine yardımcı oluyorduk. Bir yandan salgının doğasını araştırıyor, bir yandan da suç faaliyetleri ile mücadele ediyorduk. The Division 2 ise ilk oyunun birkaç ay sonrasında ve Washington’da geçiyor ve şehri yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ediyorduk.

Her iki oyun da halihazırda içerik olarak desteklenmeye devam ederken, Ubisoft tarafından yapılan yeni duyuru ile The Division evreninde geçen ama oynaması ücretsiz yan senaryolu bir oyun geliştirilme aşamasında olduğu müjdelendi. Bağımsız bir oyun olacak The Division: Heartland, 1997 yılından bu yana Tom Clancy oyunları üzerinde çalışmış olan Red Storm Entertainment stüdyosuna emanet.

Ücretsiz The Division: Heartland Oyunu Geliyor!

Net bir çıkış tarihi olmamakla birlikte bu yıl veya önümüzdeki yıl içerisinde PC, konsollar ve Bulut oyun sistemi için yayınlanacak olan The Division: Heartland’i anlayabilmeniz için önceki oyunları oynamanıza gerek olmayacak. Ne var ki oyunun serinin evrenine yeni bir perspektiften bakmamızı sağlayacak bir deneyim sunacak. Eğer erken test aşamalarına katılımda bulunmayı isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz.

The Division Mobil Oyunu ve Netflix Uyarlamasından da Haber Var

The Division: Heartland dışında, bir The Division mobil oyunu da geliştiriliyor. Şu an için Fransız yayıncı herhangi bir detay paylaşımında bulunmamış, ama ilerleyen zamanlarda merak edilen tüm detayların paylaşılacağı söyleniyor.

Son olarak, uzun zaman önce duyurulan ve Netflix üzerinden yayınlanacak olan film uyarlamasının da Ubisoft Film & Television tarafından yapımına devam ediliyor. Yönetmenliği Rawson Marshall Thurber tarafından yapılacak ve başrollerinde Jessica Chastain ve Jake Gyllenhaal ikilisinin olacağı film, ilk oyundaki olaylardan esinlenilerek hazırlanıyor.