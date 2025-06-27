2900 TL'lik Aşırı Gerçekçi Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında bir oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyun sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

UFC 5 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında UFC 5 bedava oldu. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden UFC 5'i tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Kampanya 29 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. EA SPORTS tarafından Forstbite motoruyla geliştirilen oyunun fiyatı 2.899,99 TL'den 1.159,99 TL'ye düştü. Oyunun ayrıca EA Play aboneliğine dahil olduğunu belirtelim.

Gerçekçi grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun 2023 yılının ekim ayında satışa sunuldu. Oyunda kontrol edebileceğiniz çeşitli karakterler bulunuyor. Oyunda yeni hasar sistemi de bulunuyor.

İsabet eden aparkatlar ve vuruşlar savunmayı, dayanıklılığı ve dahasını etkiliyor. Dövüş esnasında çok hasar almanız hâlinde doktor devam edip edemeyeceğiniz kontrol ediyor.

UFC 5 Fragmanı

UFC 5 Bedava Nasıl Oynanır?