1.536 TL Değerindeki 4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez üç oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Steam ise bir oyunu bedava yaptı.

Amazon ve Steam Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Gallery of Things: Reveries, Jupiter Hell ve Thief: Deadly Shadows yer alıyor. Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden bu oyunlara ulaşabilirsiniz.

Steam ise NEXT JUMP: Shmup Tactics'i ücretsiz dağıtıyor. Post Mortem Pixels tarafından geliştirilen oyunu 1 Temmuz 2025 saat 20.00'ye kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından oyunu istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

2017 yılında satışa sunulan NEXT JUMP: Shmup Tactics, sıra tabanlı taktiksel shoot 'em up türünde bir oyundur. Uzay gemisi ile aksiyon dolu bir yolculuğa çıktığımız oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

En iyi gizlilik oyunları arasında yer alan Thief: Deadly Shadows ise 2004 yılında satışa sunuldu. Ion Storm tarafından geliştirilen oyun 85 Metacritic puanına sahip. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Tiny Little Lion tarafından geliştirilen Gallery of Things: Reveries, gizli nesne bulma oyunudur. 2023 yılının aralık ayında satışa sunulan oyunda tek oyunculu mod bulunuyor. ChaosForge tarafından geliştirilen Jupiter Hell ise roguelike türünde bir oyundur.