Uykusuz Gecelere Son: Kolayca Uyumanızı Sağlayacak Akıllı Yüzük Tanıtıldı

Özellikle son birkaç yıl içerisinde yaygınlaşmaya başlayan akıllı yüzüklere bir yenisi daha eklendi. CES 2025 etkinliğinde tanıtılan Viv Ring, rakiplerinden farklı olarak insanların daha kolay şekilde uyuyabilmesine yardım ediyor.

Uyku Kalitesini Artıran Akıllı Yüzük Viv Ring'in Özellikleri

Güney Kore merkezli sağlık girişimi olan Viv Health'in geliştirdiği Viv Ring kalp atış hızı takibi, stres takibi, SpO2 takibi dahil olmak üzere bir akıllı yüzükten beklenebilecek tüm özellikleri sunmakla kalmıyor aynı zamanda uykusuzluk sorununa da çözüm üretiyor.

Viv Ring, yapay zeka algoritmaları aracılığıyla kullanıcıların uyku düzenlerini ve döngülerini analiz ederek bireysel ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmiş sesler üretiyor. "Generative Sleep Aid Sound" olarak isimlendirilen teknolojinin uyku kalitesini önemli ölçüde artırdığı öne sürülüyor.

Akıllı yüzük biyosensör verilerinin tamamını dikkatli şekilde değerlendiriyor. Yüzük okyanus dalgalarından yağmura kuş cıvıltılarından ormana kadar çeşitli sesleri binaural ve monoaural ile birleştiriyor.

Viv Ring stok sesler yerine kişiselleştirilmiş uyku sesleri sunarak insanların daha kolay şekilde uyuyabilmesi sağlanıyor. Şu anda gerekli sertifikaları alma sürecinde olan Viv Ring'in önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Şirket ayrıca 2025 yılı içerisinde Viv Ring'in Pro sürümünü de piyasaya sürmeyi planlıyor. Pro sürüm sürekli olarak kan basıncı algılama ve AFib (Atriyal Fibrilasyon) tespiti yapabilecek.

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