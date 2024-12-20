vivo Pad 4 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı! Devasa Batarya, Güçlü İşlemci ve Dahası

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni tablet modeli Pad 4 Pro'nun özellikleri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni tablet devasa batarya kapasitesi ve güçlü donanım ile üst düzey performans sunacak. Bu da onu özellikle oyunlar için harika bir seçenek hâline getirecek.

vivo Pad 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Pad 4 Pro modelinde MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi yer alacak. vivo Pad 3 Pro modelinde MediaTek Dimensity 9300 işlemcisi tercih edilmişti.

Yeni tabletin 12 bin mAh batarya kapasitesi ile geleceği öne sürüldü. Önceki modelin 11 bin 500 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. 13 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 4 Pro'nun IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacağı iddia edildi.

RAM tarafında Pad 3 Pro modelinde olduğu gibi 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı seçeneğin sunulması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

vivo Pad 4 Pro Çıkış Tarihi

Pad 4 Pro'nun 2024 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Çıkış tarihi ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla tablet farklı tarihte tanıtılabilir.

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