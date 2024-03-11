Vivo Pad 3 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Vivo'nun tablet piyasasına damgasını vuracak yeni modeli yolda! Yüksek batarya kapasitesi ile işte Vivo Pad 3 Pro ve özellikleri!
Vivo’nun şimdiye kadarki en güçlü tableti olarak tanıtılan Pad 3 Pro görücüye çıkmaya hazıranıyor. Sızdırılan bilgilere göre bu tabletin bataryası alışılmışın çok daha ötesinde olacak. Geniş ekranda yüksek yenileme hızı ve çözünürlük değeri bizleri bekliyor.
Oyun oynayanlar, film izleyenler ve iş için tablet kullananlar bu cihazdan yüksek verim elde edebilir. Bu yazımızda heyecanla beklenen Vivo Pad 3 Pro’nun özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini sizinle paylaşıyoruz.
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Vivo Pad 3 Pro Özellikleri
Vivo’nun yeni tablet modelinin en ilgi çekici özelliği şüphesiz 11.500 mAh gücündeki bataryası olacak. Bunun yanında 3K çözünürlük sunan LCD ekranın büyüklüğü 12.95 inç olarak belirtilmiş. Ekran yenileme hızı ise 144 Hz.
Akıcı ve gerçekçi bir görsel deneyim vadeden ürünün 16 GB RAM kapasitesine sahip olması bekleniyor. Dahili depolama alanı ise 512 GB olacak. İşlemci tarafında MediaTek imzasını görüyoruz. Dimensity 9300 yonga seti bu cihazda kullanılmış.
Arayüz olarak OrifinOS for Pad tercih edilmiş. İşletim sistemi ise Android 14 olacak. Bu cihaza ilişkin sızdırılan teknik özellikleri listeleyecek olursak şöyle bir sıralama yapmak mümkün:
- Ekran: 12.95 inç LCD – 3K Çözünürlük
- Ekran yenileme hızı: 144 Hz
- Batarya: 11.500 mAh
- Şarj: 80 W
- RAM: 16 GB
- Dahili hafıza: 512 GB
- Arka kamera: 13 MP
- Ön kamera: 8 MP
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300
Vivo Pad 3 Pro Fiyatı
Vivo’nun yüksek bataryalı tableti için kesin bir başlangıç fiyatı paylaşılmadı. Hindistan piyasasına ilişkin bazı beklentiler mevcut. Bu beklentilere baktığımızda bazı kaynaklarda 44.990 Hindistan Rupisi gibi bir tutar görüyoruz.
Dolar olarak incelediğimizde yaklaşık 550 dolar civarında bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz.
Vivo Pad 3 Pro Çıkış Tarihi
Vivo Pad 3 Pro’ya ilişkin sızıntı bilgiler Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Weibo’da gün yüzüne çıkan bu özelliklerle ilgili resmi bir tanıtım henüz yapılmadı.
Gözler Vivo’nun gerçekleştireceği lansmana doğru çevrildi. Şu an için kesin bir çıkış tarihi paylaşılmadı ancak marka tarafından gerçekleştirilecek olan tanıtımdan kısa bir süre sonra satışa çıkması bekleniyor.
Vivo'nun diğer tablet modelleri ile kıyaslandığında daha yüksek ve akıcı bir performansa sahip olacağı düşünülen bu cihaz için kullanıcılar oldukça heyecanlı.
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Siz bu cihazı nasıl buldunuz? Ekran teknolojisi ve batarya kapasitesi hakkında yorumlarınız neler? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.
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