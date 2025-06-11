Vivo X Fold 5'in Kamerası, Diğer Markaları Tedirgin Edecek

Vivo, katlanabilir telefonların fotoğraf performansının kötü olduğuna dair önyargıları yıkacak yeni periskoplu kamera performansını paylaştı. X Fold 5 modelindeki periskop telefoto kamerasıyla çekilmiş örnek fotoğraflardaki detaylar, sosyal medyada beğeni topladı. Vivo X Fold 5, katlandığında aşırı ince görünmesine rağmen güçlü bir periskop kamera lensine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar yapılan sızıntılar, Vivo X Fold 5'deki ana kameranın OIS destekli 50 MP Sony IMX921 olacağını gösteriyor. Bu güçlü kameraya 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto lens eşlik ediyor. Yine 50 MP'lik, otomatik odak destekli ultra geniş açılı lens de bulunuyor.

Vivo X Fold 5 ile Çekilen Örnek Fotoğraflar

Hem şık, hem de yüksek performans sunan Vivo X Fold 5, selefine göre çok daha ince ve hafif bir konumda. Taşınılabilirlikten ödün vermeden de güçlü kameralar tasarlanabileceğini kanıtlayan şirket, paylaştığı örneklerde özellikle zoom seçeneklerine dikkat çekti. Diğer markaların amiral gemisi telefonlarıyla da yarışan bu telefon ile 1x ve 20x yakınlaştırma kullanılarak dağ manzarası fotoğrafları çekilmiş:

Vivo X Fold 5'te telefoto makro modu da yer alıyor. Böylece yakın planda çekilen ufacık detaylar bile net olarak kareye yansıyor. Yaprak üstünde duran bir örümceğin fotoğrafıyla bu modun gücü gösterilmiş:

Şayet Vivo, bu güçlü telefona makul bir fiyat koyarsa, katlanabilir akıllı telefon pazarında bambaşka bir dönem başlayacak. Sizce Vivo X Fold 5'in fiyatı ne olur? Tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.