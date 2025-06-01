Xiaomi'nin Yeni Katlanabilir Telefonu İşlemcisiyle Sektörün Zirvesine Oturacak!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 2024 yılında akıllı telefonlardan otomobillere kadar geniş bir yelpazede ürün tanıtımlarıyla öne çıktı. Ancak şirketin oldukça iddialı olduğu katlanabilir telefon pazarında yeni bir model sunmaması dikkat çekmişti.

Gelen son bilgiler ise Xiaomi’nin sessizliğini 2025’te bozacağını gösteriyor. Aktarılanlara göre sevilen katlanabilir telefon serisi Xiaomi Mix Fold, bu yıl yeni bir modelle geri dönmeye hazırlanıyor. Üstelik amiral gemisi seviyesinde bir işlemciyle.

Yeni Xiaomi Mix Fold Snapdragon İşlemciyle Gelecek

Sektörel kaynakların haberine göre, Çinli teknoloji devi bu yıl boyunca odağının büyük bir kısmını, dikey olarak katlanan Mix Flip 2 isimli başka bir katlanabilir modele ayıracak. Öte yandan marka, bu yıl ayrıca yatay formda katlanabilen yeni bir Mix Fold modeli üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Henüz cihazın kesin adı bilinmese de, Mix Fold 5 veya Mix Fold 6 olarak adlandırılması muhtemel.

Sektörel kaynaklar yeni modelin, serinin bugüne kadarki en kapsamlı donanımsal ve tasarımsal güncellemelerini barındıracağını iddia ediyor. Özellikle Qualcomm’un Snapdragon 8 serisinin gelişmiş bir versiyonuyla test edildiği bildirilen prototipin, performans noktasında oldukça iddialı olacağı söyleniyor.

İşlemcinin yanı sıra yeni modelle birlikte serinin ekran en-boy oranınında da önemli bir değişiklik yaşanacağı iddiası günden günde güçleniyor. Aktarılanlara göre yeni telefon, en-boy oranı ile birlikte hem katlandığında daha kompakt bir yapı sunacak hem de açıldığında daha verimli bir ekran alanı sağlayacak.

Söylentilere göre, Xiaomi’nin vizyonu sadece tek modelle sınırlı kalmayacak. Şirketin, “Zhuque” kod adıyla geliştirdiği üçe katlanabilen bir telefon modeli üzerinde de çalıştığı konuşuluyor. 26013VP46C model numarasına sahip bu cihaz, 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşabilir. Gelişmeler için takipte kalın!