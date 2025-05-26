Samsung Galaxy Z Flip 7 Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung'un Galaxy Z Flip 7 modeli ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yeni katlanabilir telefon bu kez Geekbench testinde ortaya çıktı. Bunnula birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-F766U model numarasına sahip katlanabilri telefon tek çekridek testinde 2 bin 12 puan, çoklu çekirdek testinde 7 bin 563 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testinin sonuçlarına göre Galaxy Z Flip 7 FE modelinde Exynos 2500 yer alacak. Bu işlemci bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor.

Xclipse 950 GPU'ya sahip telefon Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek. Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun sağ kısmında ses ve güç butonları konumlanacak. Sol tarafta ise SIM kart yuvası yer alacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 6,9 mm kalınlığında olacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü. Telefonun 12 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.