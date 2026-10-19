vivo X500 Ultra'nın Ekranı ve İşlemcisi Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji hesabı Digital Chat Station, 19 Ekim 2026'daki Weibo gönderisinde vivo X500 Ultra'nın ekranı ve işlemcisi hakkında bilgi verdi. Hesaba göre telefonda 6,85 inçlik BOE ekran ve Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 bulunacak. vivo yöneticisi Huang Tao eylülde telefonun 2027'nin mart ya da nisan ayında tanıtılmasının planlandığını doğrulamıştı.

vivo X500 Ultra'nın Ekranı ve İşlemcisi Nasıl Olabilir?

Gizmochina ile Notebookcheck, Digital Chat Station'ın gönderisini ayrı ayrı haberleştirdi ve iki haberde de ekran aynı şekilde tarif ediliyor. Buna göre X500 Ultra'da Çinli panel üreticisi BOE'nin yaptığı 6,85 inçlik, 144 Hz yenileme hızlı bir ekran bulunacak. Her kenarda aynı incelikte çerçeveler, geniş yuvarlatılmış köşeler ve ekranın altındaki 3D ultrasonik parmak izi okuyucu da iki haberde ortak.

Çözünürlüğü Gizmochina 2K+, Notebookcheck 2K olarak veriyor; piksel değeri belli değil. Ekranın düz olduğu ve yenileme hızını içeriğe göre ayarlayan LTPO teknolojisini kullandığı bilgisi tek kaynakta, Gizmochina'da geçiyor. Digit'in eylülde aktardığı söylenti 6,89 inçlik bir ekrandan söz ediyordu, son paylaşımdaki 6,85 inçlik değer bu söylentiyle örtüşmüyor.

İşlemci tarafında iki haber de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı işaret ediyor. Qualcomm'un 22 Eylül 2026'da tanıttığı bu 2 nm üretimli işlemcide 2'si 5 GHz'e, 6'sı 4 GHz'e çıkan 8 Oryon çekirdeği var. Çin'de satışa çıkan X500 Pro Max'te MediaTek Dimensity 9600 Pro kullanan vivo, sızıntı doğruysa Ultra modelde yeniden Qualcomm'a dönüyor.

Digital Chat Station'ın vivo Tahminleri Tuttu mu?

Digital Chat Station, Çin'de en çok takip edilen teknoloji hesaplarından biri ve vivo konusundaki tahminleri son aylarda çoğunlukla doğru çıktı. Hesap haziranda X500 Pro Max için 6,85 inçlik, 2K çözünürlüklü, 144 Hz'lik BOE ekran bilgisini vermişti; telefon 6,85 inç, 1440x3168 piksel ve 144 Hz'lik ekranla geldi. X500 Pro için verdiği 6,37 inçlik değer de gerçek boyuttan yalnızca 0,01 inç sapmıştı.

Hesap Kasım 2025'te vivo'nun üst sınıf Ultra modelinin mart için planlandığını yazmıştı, vivo da X300 Ultra'yı Mart 2026'nın sonunda Çin'de tanıttı. Aynı dönemde paylaştığı 35 mm 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş kamera bilgilerini de vivo'nun resmi teknik sayfası doğruluyor. Bu tahminlerdeki en belirgin yanılgı, temmuz başında standart X500'e bağladığı 64 MP periskop kamera oldu; bu kamera X500 Pro'da kullanıldı.

X500 Ultra'nın Kameraları Hakkında Neler Biliniyor?

Son paylaşımda kamera bilgisi yok, bilinenler hesabın temmuzdaki gönderilerine dayanıyor. Bu gönderilere göre vivo, 35 mm ana kamera için 2 seçeneği deniyor: 50 MP 1/1,28 inçlik sensörü titreşimi mekanik olarak dengeleyen mikro gimballe birleştirmek ya da 200 MP 1/1,12 inçlik sensör kullanmak. 200 MP periskop telefoto kamera için de 3 sensör boyutu deneniyor: 1/1,12, 1/1,3 ve 1/1,4 inç.

vivo'nun hangi seçenekleri tercih ettiği belli değil. Karşılaştırma için X300 Ultra'da 35 mm odak uzaklığında 200 MP 1/1,12 inçlik Sony LYTIA 901 ana kamera ve 85 mm'de 200 MP 1/1,4 inçlik telefoto kamera bulunuyor. Yani X500 Ultra için denenen en küçük telefoto sensörü, X300 Ultra'dakiyle aynı boyutta.

X500 Ultra Türkiye'ye Gelecek mi?

vivo, X500 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini açıklamadı. Notebookcheck'in son haberi ile Teknoblog'un 17 Ağustos 2026 tarihli haberi, bir sızıntıya dayanarak telefonun Çin dışına çıkmayabileceğini yazıyor. Seride bunun tersine bir örnek de var: Türkiye'ye gelmeyen X200 Ultra'dan farklı olarak X300 Ultra ülkemizde satışa çıktı.

vivo, X300 Ultra'yı 16 GB RAM ve 512 GB depolamalı tek sürümü ve Bozkır Yeşili rengiyle resmi online mağazasında 129.999 TL'den satıyor. Aynı mağazada X500 Pro Max için ön kayıt dönemi de başladı, telefon 27 Ekim 2026'da ön siparişe açılacak. X500 Pro Max'in Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Editörün Yorumu

X500 Pro Max'in ön siparişini bekleyen biri olsaydım bu haber kararımı değiştirmezdi. Digital Chat Station'ın tarif ettiği ekran Pro Max'teki panelle neredeyse aynı; Ultra'yı farklı kılacak olan Snapdragon işlemci ve kameralar. Ancak X500 Ultra için yaklaşık 5 ile 6 ay beklemek gerekiyor ve telefonun Türkiye'ye geleceğine dair bir işaret yok. X300 Ultra'nın 129.999 TL'lik fiyatına bakınca yeni modelin bu seviyenin altında kalacağını da sanmıyorum.