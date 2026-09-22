16 GB RAM'li vivo X500 Pro Max Tanıtıldı! 8000 mAh Bataryaya Sahip

vivo X500 Pro Max tanıtıldı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo X500 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 4500 nit

İşlemci: Dimensity 9600 Pro

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.57)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.67)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Batarya: 8000 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Boyut: 163,32 x 76,82 x 7,95 mm

Ağırlık: 225 gram

vivo X500 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

vivo'nun yeni telefonu 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip. X500 Pro Max, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Bu yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. 144Hz yenileme hıız sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren AMOLED ekran, çok canlı renklere sahip.

vivo X500 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl?

X500 Pro Max gücünü Dimensity 9600 Pro işlemcisinden alıyor. İşlemcide 4.55 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 4.35 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.1 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada vivo X300 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide ise 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

vivo X500 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.67 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

vivo X500 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu 8000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. 163,32 x 76,82 x 7,95 mm boyutlarında ve 225 gram ağırlığında oaln telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada X300 Pro'da 6510 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo X500 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 6.999 yuan (51.071 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.999 yuan (58.368 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 8.499 yuan (62.016 TL)

12 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.999 yuan (65.665 TL)

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max'in ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise AMOLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. 144Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor.