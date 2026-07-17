200 MP Kameralı Bu Amiral Gemisi, Fotoğraf Makinesine Taş Çıkaracak

vivo yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte X500 Ultra isimli telefonun kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Yeni amiral gemisi, yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek. Ayrıca vivo'nun yeni telefonunun ne zaman tanıtılacağı da ortaya çıktı.

vivo X500 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre vivo X500 Ultra için üç farklı sensör boyutu üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Bu seçenekler arasında 1/1.12 inç, 1/1.3 inç ve 1/1.4 inç sensör boyutları bulunuyor. Bu sensör boyutlarından hangisinin telefonda yer alacağı henüz belli değil. 1/1.12 inç büyüklüğüne sahip kamera sensörü, çok fazla ışık alıyor. Böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

1/1.12 inç seçeneğinin dezavantajı ise telefonun arkasında biraz fazla çıkıntı olmasına neden olması. 1/1.3 inç büyüklüğündeki sensör de iyi bir ışık performansı sunuyor. Bu sensörün kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağladığını belirtelim. Elbette bu sensör, 1/1.12 inç kadar yüksek ışık hassasiyeti sunmuyor.

1/1.4 inç büyüklüğündeki sensör, diğer iki sensöre kıyasla kameraya az ışık girmesini sağlıyor. Elbette bu sensörün de kaliteli fotoğraf çekebildiğini belirtelim. Ayrıca bu sensör, telefonun arka yüzeyinde kamera çıkıntısını minimumda tutuyor. Bu da telefonun daha ince ve şık görünmesini sağlıyor.

Yeni amiral gemisi modelinde 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Diğer kameralara dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak muhtemelen cihazda ana kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacaktır.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X300 Ultra'da 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.85 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.67 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

X300 Ultra'da ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip mevcut. Önceki modelin kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni amiral gemisinin ana kamerası 200 megapiksel, ultra geniş açılı kamerası 50 megapiksel, ön kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüklerinde olabilir.

vivo X500 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500 Ultra'nın 2027 yılının ilk yarısında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo X300 Ultra, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda X300, X300 Pro ve X300 Ultra dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo X500 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Ultra'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 123 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X500 Ultra'nın amiral gemisi modelleri arasında oldukça iddialı bir telefon olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Bu arada işlemci henüz belli değil ancak önceki modeli göz önünde bulundurduğumda yeni telefonda çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu sayede cihaz yüksek performans sunacak.