vivo X500 Tanıtıldı! 12 GB RAM, 90W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo, X500'ü tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. 12 GB RAM ile birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

vivo X500'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 4000 nit

İşlemci: Dimensity 9600M

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.68)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.55)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Batarya: 7500 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Boyut: 157,01 x 74,49 x 8,15 mm

Ağırlık: 213 gram

vivo X500'ün Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. 144Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu sayede karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada vivo X300'de 6,31 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120HZ yenileme hızı ve 4500 nit pralaklık mevcut.

vivo X500'ün İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 9600M işlemcisinden alıyor. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Bu arada vivo X300'de Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti.

vivo X500'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.55 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

vivo X500 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo X500'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.499 yuan (40.124 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.999 yuan (43.772 TL)

12 GB RAM ve 1 TB Depolama: 6.999 yuan (51.070 TL)

Editörün Yorumu

vivo X500'ün ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelen telefon ayrıca yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabilecektir.