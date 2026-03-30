vivo 16 GB RAM'li Telefon Tanıttı! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo, X300 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte X300 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca çift 200 megapiksel kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkyıor.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Batarya: 6.600 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 40W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X300 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo X200 Ultra'da 6,82 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla iki telefon arasında özellikle yenileme hızı tarafında önemli bir fark mevcut.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonu, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek bulunuyor. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci ayrıca Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Bu işlemcinin Honor Magic 8 Pro, Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. X200 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

vivo X300 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

X300 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse X200 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulnuuyor.

vivo X300 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X200 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla X300 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Planlarda bir değişiklik olursa X300 Ultra Türkiye'ye gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 6.999 yuan (45 bin TL)

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 7.499 yuan (48.286 TL)

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 7.999 yuan (51.515 TL)

16 GB RAM + 1 TB Depolama: 7.999 yuan (57.955 TL)

vivo X300 Ultra'nın 6 bin 999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 45 bin TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 91 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo x300 Ultra'nın birçok bakımdan oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çift 200 megapiksel kamera, telefonda çok kaliteli fotoğraf ve videolar çekilebilmesini sağlayacak. Bu arada 100W hızlı şarj desteğinin de çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu özellik, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak zamandan tasarruf ettirecek.

Yüksek batarya kapasitesi ise uzun pil ömrü elde edilmesinie imkân tanıyacak. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak batarya kapasitesi ve şarj hızının yanı sıra işlemci de dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini de belirteyim.