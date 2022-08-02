Volkswagen Passat Fiyat Listesi - 2022

Passat fiyat listesi, Volkswagen'in popüler araba modelini satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Modelden modele ve donanımdan donanıma fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Peki, 2022 model Passat ne kadara satılıyor? Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Sahip olduğu şık tasarım sayesinde piyasaya sürüldüğü tarih itibarıyla ilgi odağı hâline Passat, Volkswagen şirketinin en popüler araçları arasında yer alıyor. Aracın 2022 modelinde Digital Cockpit Pro isimli bir gösterge paneli yer alıyor. Bu panel sürücülere hız ve devir sayaçlarının yanı sıra ayrıntılı performans verilerini gösteriyor.

Passat, TFT LCD ekranın yer aldığı dijital gösterge panelinin yanı sıra güvenlik teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Adaptif Hız Sabitleyicisi (ACC) teknolojisi, önceden ayarladığınız hız limitini aşmanızı önler. Araçta bulunan Şehir İçi Acil Frenleme teknolojisi ise radar sensörler aracılığıyla kritik mesafe durumlarının algılanmasını sağlar.

Popüler otomobil modelinin bir diğer ilgi çekici özelliği ise kolay açılır bagaj kapağıdır. Easy Open olarak isimlendirilen özellik, bagaj kapağının çok pratik bir şekilde açılabilmesini mümkün hâle getiriyor. Easy Close özelliği ise açık olan bagaj kapağının kolayca kapatılabilmesini sağlar.

Söz konusu özellikler ve gösterge panelinin boyutu modelden modele farklılık gösterebileceğinin altını çizelim. Peki, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Passat'ın 2022 modeli Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

2022 Model Passat Fiyat Listesi

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression fiyatı: 872.500 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business fiyatı: 993.500 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG, Elegance fiyatı: 1.213.700 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG, Business fiyatı: 1.548.600 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG, Elegance fiyatı: 1.860.100 TL

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business fiyatı: 956.600 TL

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance fiyatı: 1.168.700 TL

Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack fiyatı: 1.890.100 TL

Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen tarafından piyasaya sürülen 2022 model Passat aracının çeşitli versiyonları yer alıyor. Bu versiyonlar arasında fiyat konusunda birtakım değişiklikler bulunuyor. Örneğin aracın bir versiyonu 870 bin küsür TL iken diğer sürümü 1 milyon 800 bin TL'den fazla bir fiyat etiketine sahip.

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modelinin Impression isimli donanıma sahip olan sürümü 872 bin 500 TL fiyat ile satılıyor. Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modelinin Business adlı donanıma sahip olan versiyonunu satın almak istediğinizde 993 bin 500 TL ödemeniz gerekiyor.

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modelinin Elegance olarak isimlendirilen versiyonu için 1 milyon TL'den fazla bir ücret ödemeniz gerekiyor çünkü araç şu anda 1 milyon 213 bin 700 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Impression, Business ve Elegance donanımları sürücülere oldukça önemli özellikler sunuyor. Örneğin Elegance paketinde öne çıkan özellikler arasında LED Matrix ön farların yanı sıra dinamik viraj aydınlatması ve dinamik sinyal lambaları, ısıtmalı ön koltuklar, kolay açılır ve kapanır bagaj kapağı gibi işlevler mevcut.

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG modelinin Business sürümü 1 milyon 548 bin 600 TL fiyat etiketine sahip. Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG modelinin Elegance olarak isimlendirilen versiyonunu satın alabilmeniz için 1 milyon 860 bin 100 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modelinin Business adlı sürümünün fiyat etiketi için 956 bin 600 TL belirlendi. Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modelinin Elegance olarak adlandırılan versiyonu ise 1 milyon 168 bin 700 TL fiyata sahip.

Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG modelinin Alltrack isimli sürümü, sahip olduğu 1 milyon 890 bin 100 TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Listeye göz attığımızda Passat araçları arasından en pahalı aracın Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG modelinin Alltrack adlı versiyonu olduğunu görüyoruz.

Not: Listede yer alan otomobil fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

Bu yazıda Volkswagen tarafından üretilen ve dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan otomobilin fiyat etiketlerini sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri listemize de göz atabilirsiniz.