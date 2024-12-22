Batışın Kıyısındaki Volkswagen, Son Planını Açıkladı: On Binlerce Kişi İşten Çıkarılacak!

Dünyanın en büyük otomobil markalarından Volkswagen, yana yana eski günlerini arıyor desek yeridir. Zira firma, Çinli otomobil markalarının popülerleşmesiyle azalan satış rakamları nedeniyle maddi olarak oldukça zor bir dönem yaşıyor. Yöneticilerin bu soruna çözümü ise daha da küçülmek.

Aktarılanlara göre iki büyük fabrikasını daha kapatmanın eşiğine gelen Volkswagen yönetimi, girdikleri darboğazdan kurtulmak için daha fazla kişiyi işten çıkarmayı tercih etti. Bahsedilen rakamlar ise hiç de iç açıcı değil.

İki Fabrikasına Veda Etmeye Hazırlanan Volkswagen 35 Bin Çalışanını İşten Çıkartacak

Almanya merkezli otomobil üreticisi, kısa bir süre önce mali durumunu kısmen de olsa düze çekmek için ülkesinin ünlü sendikalarından IG Metall ile masaya oturdu. Yapılan anlaşma kapsamında Volkswagen'in mali anlamda uzun bir sürenin ardından rahat bir nefes alacağı söylense de şirketin bunun için büyük bedeller ödüyeceği belirtiliyor.

Yapılan açıklamalara göre, Volkswagen yeni yaptığı anlaşma sonucu 4 milyar euroya yakın bir tasarruf sağlayacak. Öte yandan şirketin önümüzdeki 5 yıl içerisinde 35 bin çalışanını işten çıkarması gerekiyor. Bu sayının epey büyük olduğunu, markanın Almanya'da toplamda yaklaşık 120 bin kişiyi çalıştırdığını belirterek açıklayabiliriz.

İşten çıkarmalarla birlikte üretim kapasitesini yıllık 700 bin adet civarına düşürecek Volkswagen'in, anlaşmadan önce tasarruf etmek için iki fabrikasına veda etmeye hazırlandığı da söyleniyordu. Yeni anlaşma kapsamında Almanya'da yer bu iki fabrikanın hala kullanılmaya devam edeceği ancak ilerleyen yıllarda kapasitelerinin düşürülebileceği belirtiliyor.

Görünüşe göre Volkswagen'in tasarruf planındaki tüm detaylar ve işçiler ile fabrikaların geleceği, ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Gelişmeler için takipte kalın!