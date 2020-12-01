WhatsApp Duvar Kağıtları Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp Messenger, her sohbet için farklı bir duvar kağıdı ayarlama özelliğini nihayet kullanıma sundu. Uygulamanın kullanıcıları artık istediği sohbetin arka planını istediği şekilde özelleştirebiliyor. Peki, sohbete göre özelleştirilebilir WhatsApp duvar kağıtları tam olarak ne işe yarıyor?

WhatsApp Duvar Kağıtları Nasıl Ayarlanır?

Anlık mesajlaşma servisi tarafından salı günü yapılan açıklamada uygulamanın kullanıcılarının içinde bulunduğu herhangi bir sohbetin diğer sohbetlerden ayırt edilmesine olanak sunan duvar kağıdı özelleştirme seçeneğinin ekleneceğinin müjdesini vermişti.

Facebook tarafından satın alınan Whatsapp’a gelecek özellik hakkında “Önemli ve sık iletişim kurduğunuz insanlar için özel bir duvar kağıdı kullanarak o kişi ile olan sohbetinizi diğer sohbetlerle ayırt edebilirsiniz ve böylece yanlış sohbete mesaj gönderme hakkında endişe duymanıza gerek kalmaz” ifadeleri kullanılmıştı.

İnsanların dünyanın neresinde olduğunu ayırt etmeksizin birbirleriyle iletişim halinde kalmasına yardımcı olan WhatsApp Messenger, her sohbete özel bir duvar kağıdı ayarlama özelliğini kullanıcıların deneyimine sundu. Uygulamanın kullanıcıları artık herhangi bir sohbetin arka planını onu diğerlerinden farklı hale getirecek bir arka planla değiştirme şansına sahip.

WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcı tarafından kullanılan duvar kağıdını (şu anda varsayılan olarak seçili duvar kağıdını) daha fazla renkte kullanıma açıyor. Şirket, dünyanın dört bir yanından alınmış doğa ve mimari görüntüleriyle duvar kağıdı yelpazesini genişlettikçe genişletiyor. Kullanıcılar artık akıllı telefonları açık moddan karanlık moda geçiş yaptığında etkinleşen ayrı bir duvar kağıdı ayarlama seçeneğine de sahip.

Mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların duvar kağıtlarının yanı sıra çıkartmaları hızlı bir şekilde arayıp bulmasını da kolaylaştırdığını söyledi. Şirket, son yaptığı geliştirme işlemleriyle çıkartmaları emojiler gibi sınıflandırma taraftarı olduğunu gösterdi. WhatsApp, çıkartma tasarlayanlara çıkartmalara emoji ve metin etiketi eklemelerinin çıkartmaların bulunması açısından daha çok fayda sağlayacağını söyledi. Çıkartmalar böylece daha kolay aranabilir hale gelebilir.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma uygulamasına eklenen yeni özellik ile yanlış sohbete mesaj gönderme tarihe karışacakmış gibi görünüyor. Siz yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.