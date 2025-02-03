WhatsApp'a Buluşma Ayarlarmayı Kolaylaştıran Yeni Özellik Geliyor

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı amaçlayan WhatsApp üçüncü taraf uygulamalara gerek bırakmayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile birlikte anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşlarla buluşma ayarlamak çok daha kolay hâle gelecek.

WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor

WhatsApp daha önce topluluklar ve grup sohbetlerine etkinlik isimli bir özellik ekledi. Bu özellik, çok sayıda kişinin yer aldığı gruplarda büyük toplantılar düzenlemeyi ve birden fazla kişiyi koordine etmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

Etkinlik özelliğinin bireysel sohbetlere de geleceği ortaya çıktı. Bununla birlikte artık kişisel randevular için etkinlik planlaması yapılabilecek. Böylece etkinlik oluşturmak için üçüncü taraf takvim uygulamalarına ihtiyaç duyulmayacak.

Söz konusu özellik sadece buluşmalar için değil aynı zamanda hatırlatıcı işlevi de görecek. Örneğin bir hasta doktor randevusunu unutmamak için bu özelliği kullanabilecek. Özelliğin kolay kullanıma sahip olması da önemli bir avantaj sağlayacak.

Bireysel sohbet sayfasında yer alan ataş simgesine tıklandığında etkinlik butonu görülebilecek. Bu butona tıkladığınız takdirde çeşitli ayarlamalar yapabileceksiniz. Özelliğin bireysel sohbetlere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.