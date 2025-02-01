Haskoloğlu'ndan Haber Geldi: Discord ve Roblox Ne Zaman Açılacak? Yetkililer Harekete Geçti

İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda Discord'un açılmasının yakın zamanda mümkün olduğunu söyledi.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adem Metan ile yaptığı bir görüşmede Discord'un açılabilme ihtimalinin yakın olduğunu söyledi.

Discord İlk Kez Türkiye'ye Yetkili Gönderdi

Discord'un kapatılmasındaki en ana neden, ülkemizde bir temsilciliği bulunmamasıydı. Talepler yerine getirilmeyince Türkiye genelinde Discord'a erişim yasaklandı. Bakan Uraloğlu, gerçekleşen hukuki süreç sonrasında yasaklamanın doğrudan BTK'nın yetkisinde olan bir konudan ötürü olmadığının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

Biz burada doğrudan bir taraf değiliz. Şu an Discord yetkilileriyle temas halindeyiz, görüşmeler sürüyor. Yetkililer bizim bu konudaki hassasiyetimizi anladı ve ilk kez Türkiye'ye temsilci gönderdiler. Her türlü iletişim imkanımız var ve konuya ilişkin çalışmalar devam ediyor. Eğer taleplerimiz yerine getirilirse Discord'un açılmasına pozitif olarak bakacağız. Yetkililerin Discord ile bir problemi yok, açılmasına sıcak bakıyorlar.

Roblox Açılacak Mı?

Bakan Uraloğlu, açıklamasında yalnızca Discord'un değil Roblox'un açılmasına ilişkin de çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Henüz kesin bir tarih verilmedi ancak Discord ve Roblox yetkilileri konuya ilişkin gerekli adımları atmaya başladığından, yasaklar yakın zamanda kalkabilir.

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