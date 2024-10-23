WhatsApp'ın Kişi Ekleme Özelliğinde Önemli Değişiklik: Kritik Sorunu Çözecek!

Yeni özellikler üzerinde çalışarak üst düzey bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlayan WhatsApp bu kez önemli bir sorunu gidermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda anlık mesajlaşma uygulamasında kişi ekleme özelliğinde bir yeniliğin altına imza atılacak.

WhatsApp Kişi Ekleme Sürecinde Yeni Dönem Başlıyor

WhatsApp, kişileri eklemeyi ve yönetmeyi çok daha kolay hâle getirecek. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti üzerinden kişiler ekleyebilecek ve yönetebileceksiniz. Yani uygulamaya bir kişi yöneticisi işlevinin dahil edileceğini söyleyebiliriz.

Bu yenilik, özellikle telefonu kaybettiğinizde ya da yeni bir telefon satın aldığınızda büyük bir avantaj sağlayacak çünkü WhatsApp'a kaydettiğiniz kişiler sorunsuz şekilde geri yüklenebilecek. Böylece kişiler kaybolmayacak.

Kişileri artık yalnızca WhatsApp'a kaydedebileceksiniz. Telefonunuzda birden fazla WhatsApp hesabı kullanıyorsanız ve iş arkadaşlarınızın yalnızca WhatsApp'ta kalmasını istiyorsanız yeni özellik sizin için oldukça kullanışlı olacaktır.

Yeni özellik yakında WhatsApp Web ve Windows'a eklenecek. İlerleyen dönemde yeni özelliği diğer bağlı cihazlarda da kullanılabileceksiniz.

Söz konusu yenilikler ayrıca kişileri kullanıcı adlarına göre yönetmeyi ve kaydetmeyi de sağlayacak. WhatsApp'taki kullanıcı adları, bir kişiyle iletişim kurmak için telefon numaranızı paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırarak ekstra bir gizlilik katmanı ekleyecek. Kullanıcı adları özelliğinin ise ne zaman sunulacağı bilinmiyor.

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