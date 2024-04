WhatsApp'ın Yaptığı Küçük Değişiklik Kullanıcıları Çileden Çıkardı!

WhatsApp, hemen her gün gerek mobil gerek web üzerinde yeni güncellemeler ve özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Her yeni özelliği gelmeden önce duyuran WhatsApp, bu sefer sessiz sedasız bir şekilde mobil uygulamada küçük bir değişiklik yaptı.

Çoğu kullanıcı fark etmemiş olsa da dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmayan yenilik, birçok kişinin de tepki göstermesine neden oldu. Mesaj penceresinde “çevrimiçi” ve “yazıyor…” kelimeleri artık büyük harfle başlıyor.

The word "online" was capitalized on @WhatsApp this week. Tell me why this is bothering me so much 🫠 pic.twitter.com/SfYqw0JdQ9