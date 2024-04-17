WhatsApp'ın Yaptığı Küçük Değişiklik Kullanıcıları Çileden Çıkardı!

WhatsApp, hemen her gün gerek mobil gerek web üzerinde yeni güncellemeler ve özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Her yeni özelliği gelmeden önce duyuran WhatsApp, bu sefer sessiz sedasız bir şekilde mobil uygulamada küçük bir değişiklik yaptı.

Çoğu kullanıcı fark etmemiş olsa da dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmayan yenilik, birçok kişinin de tepki göstermesine neden oldu. Mesaj penceresinde “çevrimiçi” ve “yazıyor…” kelimeleri artık büyük harfle başlıyor.

The word "online" was capitalized on @WhatsApp this week. Tell me why this is bothering me so much 🫠 pic.twitter.com/SfYqw0JdQ9 — Rebecca Franks (@riggaroo) April 13, 2024

WhatsApp’ın Yaptığı Değişiklik Tepki Topladı

WhatsApp’ta, bugüne kadar durum kısmındaki yazılar hep küçük harfle başlıyordu. Ancak birkaç gün önce aniden baş harflerin büyümesi, kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Hem Android hem iOS’a gelen bu küçük değişiklik, birçoğunun hoşuna gitmedi.

Henüz tüm kullanıcılara gelmeyen bu minik değişiklik, yakın zamanda tüm kullanıcılara gelebilir. Ancak şu an değişikliği gören kullanıcıların hemen hepsi bu durumun değiştirilmesi ve tekrar küçük harfe geçilmesini istiyor.

Özellikle yabancı kullanıcılar X üzerinden WhatsApp’a şikayetlerini iletiyor. Kısa sürede yeni görünümden rahatsızlıklarını dile getiren kullanıcılara şirketten bir açıklama yapılmadı. Belki bu değişikliğin sevilmemesi, WhatsApp’ın geri adım atmasını sağlayabilir.