Windows 11'in 24H2 Güncellemesi Çok Büyük Soruna Neden Oldu: Çözümü Nedir?

Microsoft, 2021 yılında piyasaya sürdüğü Windows 11 işletim sistemi için düzenli olarak güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Üst düzey bir kullanım deneyimi sunmayı amaçlayan yazılım devinin son Windows 11 güncellemesi ne yazık ki büyük bir probleme yol açtı.

24H2 olarak isimlendirilen güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, bilgisayarlarında internet bağlantı sorunu ile karşılaştıklarını öne sürdü. Problemin kablolu ve Wi-Fi bağlantılarında meydana geldiğini iddia eden şikayetler mevcut.

İnternet forumlarında yer alan şikayetlerde güncelleme yüklendikten hemen sonra bir problem olmadığı, bilgisayar ikinci kez yeniden başlatıldıktan sonra hatanın ortaya çıktığı söyleniyor. Bu hata sonucunda ise bilgisayar internet ağına bağlanamıyor.

Windows 11'in Yeni Güncellemesi ile Oluşan Hata Nasıl Çözülür?

Windows 11 yüklü bilgisayarlarda meydana gelen sorunun çözümü için yeni bir güncelleme henüz yayınlanmadı ancak hatanın düzelmesini sağlayabilecek bir yol mevcut. 23H2 güncelleme sürümüne geri dönmek, problemi çözebilir.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisinde yer alan "Kurtarma" özelliğini kullanarak önceki güncellemeye geri dönebilirsiniz. Bunu yapmadan önce verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

Siz 24H2 güncellemesinden sonra böyle bir problem ile karşılaştınız mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.