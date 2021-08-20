Windows 11 ISO dosyası (Türkçe), Windows 10'dan Windows 11'e yükseltme veya Windows 11 temiz kurulumu/yükleme için kullanılabilir.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows 11, Microsoft’un yeni nesil Windows olarak tanıttığı yeni işletim sistemi. Windows bilgisayarda Android uygulamaları indirip çalıştırma, Microsoft Teams güncellemeleri, Başlat menüsü ve daha temiz ve Mac benzeri tasarımı içeren yeni görünüm gibi bir dizi yeni özellikle geliyor. Windows 11 ISO dosyasını indirerek Microsoft’un en yeni işletim sistemini deneyebilirsiniz. Windows 11 ISO beta (Windows 11 Insider Preview) Türkçe dil desteğiyle Tamindir üzerinden güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.

Not: Windows 11 Insider Preview, Home, Pro, Education ve Home Single Language sürümlerini içerir. Yukarıdaki Windows 11 İndir butonuna tıkladığınızda Windows 11 Insider Preview (Beta Channel) Build 22000.132 sürümü Türkçe olarak indirirsiniz.

Windows 11 ISO İndir

Windows 11 işletim sistemi bir dizi yeni özellikle geliyor, göze çarpan yeniliklerden birkaçı:

Yeni, daha Mac benzeri arayüz - Windows 11, yuvarlatılmış köşeler, pastel tonları ve ortalanmış Başlat menüsü ve Görev Çubuğu ile temiz bir tasarıma sahip.

Entegre Android uygulamaları - Android uygulamaları Windows 11’e geliyor, Amazon Appstore aracılığıyla yeni Microsoft Mağazası’ndan yüklenebilir. (Samsung Galaxy telefon kullanıcılarının Windows 10’da Android uygulamalarına erişmelerinin birkaç yolu vardı, şimdi bu cihaz kullanıcılarına açılıyor.)

Widget’lar - Artık widget’lara (araç takımlarına) doğrudan Görev Çubuğundan erişilebiliyor ve istediğinizi görmek için kişiselleştirebiliyorsunuz.

Microsoft Teams entegrasyonu - Teams, düzeltme alıyor ve doğrudan Windows 11 Görev Çubuğuna entegre ediliyor, bu da erişimi kolaylaştırıyor. (Apple’ın FaceTime’ı gibi) Teams’e Windows, Mac, Android ve iOS’ten erişilebiliyor.

Daha iyi oyun için Xbox teknolojisi - Windows 11, Windows PC’nizde oyun oynamanızı iyileştirmek için Xbox konsollarında bulunan Otomatik HDR ve DirectStorage gibi belirli özellikleri alıyor.

Daha iyi sanal masaüstü desteği - Windows 11, kişisel, iş, okul veya oyun kullanımı için birden fazla masaüstü arasında geçiş yaparak sanal masaüstlerini macOS’e daha benzer biçimde ayarlamanıza olanak tanıyor. Her sanal masaüstünde ayrı olarak duvar kağıdınızı değiştirebiliyorsunuz.

Monitörden dizüstü bilgisayara daha kolay geçiş ve daha iyi çoklu görev - Yeni işletim sistemi, Snap Groups ve Snap Layouts (Görev çubuğuna yerleşen ve daha kolay görev geçişi için aynı anda ortaya çıkan veya simge durumuna küçültülebilen kullandığınız uygulamaların koleksiyonları) özellikleri içeriyor.

Windows 11 Yükleme/Kurulumu

ISO dosyasını indirdikten sonra yükseltme veya temiz kurulum seçenekleriyle yükleyebilirsiniz. Windows 10’dan Windows 11’e yükseltme için aşağıdaki adımları takip edin:

Yükseltme, daha yeni Windows yapısına yükseltme yaparken dosyalarınızı, ayarlarınızı ve uygulamalarınızı korumanıza olanak tanır.

Windows kurulumunuz için uygun ISO’yu indirin.

PC’nizde bir konuma kaydedin.

Dosya Gezginini açın, ISO’nun kaydedileceği konuma gidin ve açmak için ISO dosyasına çift tıklayın.

Windows içindeki dosyalara erişebilmeniz için imajı bağlayacaktır.

Kurulum işlemini başlatmak için Setup.exe dosyasına çift tıklayın.

Not: Kurulum sırasında “Windows ayarlarını, kişisel dosyaları ve uygulamaları koru” seçeneğini işaretlediğinizden emin olun.

Windows 11 temiz kurulum aşağıdaki adımları takip edin:

Temiz kurulum, yükleme sırasında cihazınızdaki tüm dosyaları, ayarları ve uygulamaları siler.

Windows kurulumunuz için uygun ISO’yu indirin.

PC’nizde bir konuma kaydedin.

Önyüklenebilir USB oluşturmak istiyorsanız, bu adımlara bakın.

Dosya Gezginini açın, ISO’nun kaydedileceği konuma gidin ve açmak için ISO dosyasına çift tıklayın.

Windows içindeki dosyalara erişebilmeniz için imajı bağlayacaktır.

Kurulum işlemini başlatmak için Setup.exe dosyasına çift tıklayın.

Not: Kurulum sırasında “tutulacakları değiştir” seçeneğine tıklayın.

Sonraki ekranda “hiçbir şey”e tıklayın, böylelikle temiz kurulumu tamamlayabilirsiniz.

Windows 11 Aktivasyon

Windows 11 Insider Preview derlemesini daha önce Windows veya Windows ürün anahtarı ile etkinleştirilmiş bir cihaza yüklemeniz veya temiz kurulumdan sonra kendisine bağlı Windows lisansı dijital yetkisine sahip bir Microsoft Hesabı eklemeniz gerekir.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri

Windows 11’i yüklemek ve çalıştırmak için gerekli minimum sistem gereksinimleri: