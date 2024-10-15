Windows 10 Kullanıcıları İçin Kritik Tarih Açıklandı: Destek Sona Eriyor!

Yazılım devi Microsoft tarafından geliştirilen Windows 10 isimli işletim sistemi 2015 yılının temmuz ayında satışa sunulmuştu. Modern arayüzü ve kullanışlı özellikleri nedeniyle kısa sürede çok popüler hâle gelen işletim sistemini seven kişiler için üzücü bir gelişme yaşandı.

Microsoft, Windows 10 desteğini sonlandıracağı tarihi açıkladı. Verilen tarihten itibaren işletim sistemine verilen destek kesilecek. Bu da önemli bir sorunu beraberinde getiriyor. Peki, Windows 10 desteği ne zaman bitecek?

Windows 10 Desteği Ne Zaman Bitecek?

Yazılım devi, Windows 10 işletim sistemine verdiği desteği 14 Ekim 2025 tarihinde sonlandıracak. Bu, 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren yaklaşık 10 yıllık işletim sistemi için herhangi bir güncellemenin yayınlamayacağı anlamına geliyor. Verilen tarihe kadar güncellemelerin sunulmaya devam edeceğini de belirtelim.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlar için sunulan ve şu anda devam eden Windows 11'e ücretsiz yükseltme imkânı mevcut ancak buradaki en büyük sorun, çoğu bilgisayarın Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılayamaması.

Windows 10 Desteği Bitince Ne Olacak?

Windows 10 desteği sona erdikten sonra işletim sistemi için artık herhangi bir güncelleme yayınlanmayacak. Bu tarihten itibaren artık teknik destek, özellik ve güvenlik güncellemeleri, düzeltmeler sunulmayacak.

Bilgisayarlar çalışmaya devam edecek ancak artık güncelleme desteği verilmediği için kötü amaçlı yazılımlara karşı büyük bir risk altında olacak. Peki, Windows 10 desteği bittikten sonra ne yapılmalı?

Buna çözüm olarak bilgisayarınızın özellikleri Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılıyorsa 14 Ekim 2025'e kadar yeni işletim sistemine geçiş yapabilir veya Windows 11 yüklü bir bilgisayar satın alabilirsiniz.

Windows 10 desteğinin sona erecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.