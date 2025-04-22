Windows 11'de Yepyeni Bir Dönem Başlıyor Ancak Herkes İçin Değil!

İlk bakışta herkes aynı Windows 11 işletim sistemini kullanıyor olabilir ancak yakında bu durum değişecek. Zira Microsoft, Windows 11'e beklenenden daha fazla yetenek kazandıracak yeni özellikler hazırlıyor. Fakat bu kez yenilikler herkese eşit olarak dağılmayacak. Özellikle belli donanım seviyesinin altındaki kullanıcılar, bu gelişmelerin dışında kalabilir. Peki yeni özellikler neler olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Copilot+ Bilgisayarlar İçin Ayrıcalıklı Güncellemeler Geliyor!

Microsoft, tüketiciler arasında "sorunlu" olarak bilinen Windows 11 için yeni özellikler getiriyor. Güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimi arttırmak isteyen marka bir yanda da yeni yapay zeka özelliklerini test edecek. Ancak burada bir ayrımcılık yapılacak. Zira her Windows 11 kullanıcısı bu özellikleri istediği gibi kullanamayacak. Donanım konusunda yetersiz olan bilgisayarlar bahsi geçen güncellemenin dışında tutulacak.

Windows 11'in geliştirme sürecinde yer alan en yeni yapay zeka destekli araçlar, yalnızca Copilot+ PC olarak tanımlanan belirli sistemlerde aktif olacak. Bu sistemler, özellikle Qualcomm’un Snapdragon X Elite gibi Arm tabanlı işlemcilerini kullanan yeni nesil bilgisayarları kapsıyor. Yani klasik masaüstü veya eski nesil dizüstü kullanıcıları, bu yenilikleri deneyimleyemeyebilir.

Yapılan açıklamalara göre, bu yeni sistemlerde gelişmiş sesli kontrol, okuma koçu (Reading Coach) gibi öğrenme destek araçları ve akıllı arama özellikleri devreye girecek. Örneğin sesli erişim özelliği, artık daha doğal komutlarla çalışacak ve engelli kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak. Diğer yandan gelişmiş arama, cihaz içindeki her tür içeriğe yapay zekâ yardımıyla ulaşmayı mümkün kılacak. Ancak tüm bu gelişmeler, sadece üst segment cihazlara yönelik olduğu için kullanıcılar arasında bir uçurum oluşması kaçınılmaz. Microsoft’un bu stratejisi, teknolojik dönüşümde bir adım öne geçmek isteyenleri yeni donanım almaya teşvik ediyor gibi görünüyor.

Copilot+ özellikli cihazların yaygınlaşmasıyla bu yeniliklerin daha çok kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. Ancak kısa vadede eski cihaz sahiplerinin büyük bir kısmı bu yeni yeteneklerin dışında kalacak gibi duruyor. Bu sebeple Microsoft için "riskli bir kararın eşiğinde" diyebiliriz. Zira bahsi geçen özellikler her kullanıcıya sunulmayacağından dolayı bazı tüketiciler "neden bizi dışlıyorsunuz" gibi bir düşünceye kapılabilir. Ancak tüm bunların aksine pazarda tekelleşme yoluna giden bir firmanın dışında ne kadar seçeneğiniz var o da tartışma konusu.

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