Spotify'ın Eğlenceli Özelliği Şimdi YouTube Music'e Geliyor

YouTube Music, şarkı sözlerini sadece okumakla yetinmeyip paylaşmak isteyenler için yepyeni bir özellik sundu. Ama bu öyle sıradan bir paylaşım değil; uygulama, seçilen sözleri renkli arka planlar eşliğinde görselleştirip sunuyor.

Üstelik şarkının adı, albüm kapağı ve sanatçı bilgileri de otomatik olarak ekleniyor. Kullanıcılar bu görseli ister telefonlarına kaydedebiliyor ister direkt sosyal medya uygulamalarıyla paylaşabiliyor.

Arka plan rengi konusunda da seçim tamamen kullanıcıya bırakılmış. Pastel tonlardan canlı renklere kadar geniş bir palet sunuluyor. Yani artık sadece hangi sözü paylaştığınız değil, onu nasıl sunduğunuz da önemli.

Şarkının Belirli Sözlerini Seçip Göndermek Mümkün

YouTube Music daha önce de bir şarkının belirli anlarını paylaşma imkânı tanımıştı. Böylece kullanıcılar, sevdiği kısmı saniyesi saniyesine yollayabiliyordu. Şimdi bu işin bir adım ötesine geçiliyor.

Artık melodiler kadar sözler de konuşuyor ve bu sözleri paylaşmak da oldukça basit: Android uygulamasında "Şarkı Sözleri" sekmesine girip, ekranın altındaki "Paylaş" tuşuna basmak yeterli. Sonrasında sadece hangi kısmın paylaşılacağını seçiyorsunuz, gerisini uygulama hallediyor. Bu özellik şu anda yalnızca Android cihazlarda denenebiliyor. iOS kullanıcıları için henüz bir açıklama yapılmış değil. Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış olsa da zamanla daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.