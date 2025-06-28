Windows'un Caps'lere Konu Olan Emektar Özelliği Kaldırılıyor

Windows 11, 24H2 sürümünden itibaren "Siyah Ekran Hatası" devrini başlatıyor. Yıllardır bir hata ve çökme yaşandığında karşımıza çıkan "Mavi Ekran Hatası" (Blue Screen of Death - BSOD) artık yok. Bildiğiniz üzere Windows'ta bir çökme yaşandığında karşımıza mavi bir ekran çıkıyor. Hata kodu ve üzgün surat işaretinin bulunduğu bu ekranda QR kodu gibi detaylar da bulunuyordu.

Microsoft, artık daha sade bir görünüme geçiş yapmak istiyor. Artık kurtarma seçeneklerine manuel müdahale yapılması gerekebilir.

Mavi Ekran Yerine Siyah Ekran Hatası Çıkacak

Microsoft, yaz süresince yayınlanacağı bu güncellemeyi 24H2 kullanıcılarına dağıtacak. Böylece Windows tarihinde ikonik bir yeri olan hata ekranına veda edilecek. Artık daha sade ve okunabilir bir siyah ekran tercih edilecek. Teknik detaylar yine ekranda yer alacak ama sadece gerektiği zaman kullanılacak. Muhtemelen üstüne spesifik olarak tıklamadan bu mesajları göremeyeceksiniz.

Microsoft'un siyah ekran tercihinin arkasında ise okunabilirliği artırması yatıyor. Ayrıca siyah renkte sade bir tasarım, Windows 11'de yer alan modern tasarım diliyle bağdaşıyor.

Windows 11 Hızlı Kurtarma Seçeneği

Yeni siyah ekranda "Hızlı Kurtarma" seçeneği yer alacak. Eğer bilgisayarınız açılmıyorsa veya üst üste çökme yaşıyorsa, bu seçeneği kullanarak sistemin toparlanmasını sağlayabilirsiniz.

Çıkan yeni hata mesajında; "Cihazınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor," ifadesi yer alıyor. Ekranın alt kısmında ise hata kodu yer alıyor.